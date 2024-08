Passat, Tiguan, Golf e ID: i videogame di AirConsole salgono a bordo delle Volkswagen

Già conosciamo la piattaforma AirConsole che porta i videogame nell'infotainemnt delle BMW e permette di giocare usando il proprio smartphone come controller wireless. Ora tocca a Volkswagen collaborare con la prima piattaforma di gaming al mondo progettata apposta per le auto. Presto la vedremo sulle nuove Passat (qui la prova), Tiguan e Golf oltre che sulle auto elettriche dotate di software ID. 4.0: ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3.

QUANDO ARRIVA La piattaforma di gioco AirConsole offrirà intrattenimento in viaggio, ad esempio durante le pause o la ricarica delle auto elettriche. I nuovi giochi della piattaforma AirConsole saranno disponibili sul display dell’infotainment, che si trasformerà in una console. Volkswagen prevede di lanciare AirConsole nei primi paesi europei a partire da metà settembre, ampliando l’offerta con diversi altri giochi per ancora più paesi europei tra la fine del 2024 e il 2025.

COME FUNZIONA Dopo aver avviato l’app AirConsole nel veicolo, si collegano senza fili gli smartphone al veicolo inquadrando un codice QR compare sul display dell'auto. Da quel momento i giocatori possono iniziare subito a giocare. La piattaforma AirConsole supporta più giocatori contemporaneamente e anche i passeggeri posteriori possono partecipare. In generale, è possibile giocare da soli o con tutti gli occupanti del veicolo insieme. L'unica condizione da rispettare, per motivi di sicurezza, è che il veicolo sia in modalità parcheggio per abilitare il gioco.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/08/2024