Gioca a Uno a bordo della tua BMW o Mini: ci pensa AirConsole

A Gamescom 2024, il più grande evento mondiale dedicato ai videogame, BMW ha annunciato una collaborazione con Mattel per portare a bordo dei suoi modelli a marchio BMW e Mini il celebre gioco di carte Uno nella versione elettronica Uno Car Party!. Alla kermesse tedesca, il gioco di carte numero uno al mondo per il gaming in auto era disponibile per la prova su una nuovissima BMW X3, ma il titolo è stato reso disponibile tramite la piattaforma AirConsole su oltre 500.000 veicoli del Gruppo tramite un aggiornamento over-the-air rilasciato il 21 agosto 2024. ''I nostri partner AirConsole e Mattel stanno trasformando il gaming in auto in una nuova esperienza sociale'', diceStephan Durach di BMW Group, che si dice intenzionato ad aumentare sempre più ''il valore dell'esperienza digitale complessiva'' per i clienti dell'Elica.

COME SI GIOCA Mattel, AirConsole e BMW Group hanno trasformato Uno in un gioco connesso giocabile in un ambiente completamente nuovo. Ad auto ferma la piattaforma AirConsole permette di connettere fino a quattro giocatori, che usino il proprio smartphone come controller. ''Ogni giocatore può vedere segretamente le proprie carte sul telefono mentre gioca sul sistema di infotainment dell'auto'', spiega Anthony Cliquot, CEO di AirConsole: ''un'esperienza impossibile da ottenere utilizzando solo i controlli touch o via bluetooth tramite il solo sistema di infotainment'', aggiunge. Il gameplay è semplicissimo e si adatta perfettamente a un'esperienza occasionale in gruppo: Uno è infatti un gioco di carte in cui vince chi termina per primo le carte che ha in mano, giocando a ogni mano quella che si abbina alla precedente per colore o numero, oppure una carta azione che costringe gli altri a pescare o fermarsi.

COMPATIBILITÀ Dal 2022, la partnership tra BMW Group e AirConsole è stata pioniera nel gaming in auto, portando titoli intuitivi e innovativi a bordo dei veicoli, così da rendere più ristoratrici le pause nei lunghi viaggi e per ingannare le attese durante le ricariche delle auto elettriche. La selezione di giochi è cresciuta dall'introduzione di AirConsole, con giochi popolari come Chi Vuol Essere Milionario?, lanciato in anteprima mondiale in auto in collaborazione con Sony Pictures Television. AirConsole è disponibile nei modelli BMW e Mini dotati di infotainment con Operating System 9 in combinazione con le dotazioni a richiesta BMW Digital Premium o Mini Connected Package; e nei modello con Operating System 8.5 in combinazione con BMW ConnectedDrive Professional.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/08/2024