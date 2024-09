Racing game: arrivano gli accessori per il volante Logitech G Pro

Verso la fine del 2022, Logitech ha lanciato il volante e la base G Pro con force feedback di ben 11 Nm, il suo primo sistema di simulazione di corse a trasmissione diretta in assoluto. Si trattava di un prodotto di fascia alta, del costo di un migliaio di euro, per il quale erano stati promessi accessori che ne avrebbero consentito la personalizzazione, così da adattarlo al meglio ai vari tipi di racing game o simracing. Ora Logitech mantiene la promessa, annunciando cinque nuovi prodotti realizzati appositamente per la base G Pro: Cambio e freno a mano RS (160 euro), mozzo volante con attacco rapido RS Wheel Hub (160 euro), i volanti RS Track Wheel e Round Wheel (85 euro) e Adattatore Quick Release RS (72 euro).

Logitech G Pro, una postazione completa con i due volanti opzionali

GLI ACCESSORI IN DETTAGLIO Per chiarire, l'RS Wheel Hub è la parte posteriore del volante, con tasti e leve configurabili per cambio, frizione & c., che si collega alla base con l'asse di sterzo (da 670 a 770 euro); RS Track e Round Wheel sono i volanti veri e propri (tipo cloche o con corona completa) che vi si montano sopra, così da risultare intercambiabili. Il medesimo dispositivo Cambio e freno a mano RS, come suggerisce il nome, funziona sia da cambio sequenziale sia, appunto, da freno a mano: consente di regolare l'altezza dell'impugnatura e trasmette un force feedback differente a seconda dell'uso a cui viene destinato. L'Adattatore Quick Release RS serve invece per montare sulla base Logitech da PC qualsiasi volante compatibile con la disposizione dei bulloni e con un'interfaccia a perno standard.

Cambio e freno a mano RS per Logitech G Pro: lo stesso dispositivo usato per due scopi

VOLANTI UFFICIALI MOMO Logitech ha poi stretto una partnership con Momo per realizzare un volante GT da 290 millimetri e un volante rotondo da 320 millimetri rivestito in microfibra simile all'Alcantara, per un'esperienza ancora più realistica. Questi volanti si renderanno disponibili a gennaio 2025 con prezzi attorno ai 220 euro. Interessante quanto ha detto Richard Neville di Logitech a proposito dei lunghi tempi di sviluppo richiesti dai prodotti: ''Dedichiamo un sacco di tempo ai test di affidabilità. Se inizi a considerare alcuni degli scenari di gioco in cui qualcuno corre, diciamo, quattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana, 48 settimane all'anno o anche di più, quando inizi a sommare il numero di cambi di marcia, il numero di pressioni sui pedali in quel lasso di tempo, ottieni numeri folli. Vogliamo assicurarci che il prodotto duri e ci vuole tempo per raggiungere il numero di cicli necessari''. L'attesa, dunque, è stata lunga per una buona causa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/09/2024