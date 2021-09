Il quinto campionato del mondo F1 Esports è pronto a prendere il via. Nella serata di ieri, i dieci team impegnati nel mondiale virtuale hanno infatti annunciato le proprie line-up ufficiali, come al solito composte da tre simdriver (due titolari e una riserva) che quest’anno si sfideranno con il nuovo gioco F1 2021 Codemasters. Tante le novità nelle formazioni annunciate dalle scuderie, con il campione in carica Jarno Opmeer che saluta l’Alfa Romeo Racing e si accasa in Mercedes, mentre il bicampione – il primo a vincere un titolo mondiale F1 Esports – Brendon Leigh passa in Ferrari al fianco dell’altro iridato David Tonizza a formare un vero e proprio dream team.

LE LINE-UP DELLA STAGIONE F1 ESPORTS PRO CHAMPIONSHIP 2021

Piuttosto nutrita la pattuglia di videogiocatori italiani che, con ben cinque piloti ufficiali, si conferma la nazione più rappresentata a parimerito con la Gran Bretagna. Ai confermati David Tonizza – l’unico campione del nostro Paese, che resta capitano del team Ferrari – e Daniele Haddad (Aston Martin Racing), si aggiungono Dario Iemmulo, Domenico Lovece e Alessio Di Capua, ingaggiati rispettivamente da AlphaTauri, Ferrari e Williams. Di seguito la line-up completa di tutti i piloti impegnati nella nuova stagione F1 Esports.

Team Numero Piloti Nazionalità Data di nascita Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 30 Simon Weigang Germania 28/10/1997 38 Filip Prešnajder Slovacchia 27/11/2002 73 Thijmen Schütte Paesi Bassi 25/08/2004 Scuderia AlphaTauri Esports Team 51 Joni Törmälä Finlandia 15/08/1996 13 Sebastian Job Regno Unito 22/03/2000 28 Dario Iemmulo Italia 28/01/2003 Alpine Esports Team 40 Nicolas Longuet Francia 06/08/2002 8 Fabrizio Donoso Cile 19/06/1999 80 Patrik Sipos Ungheria 30/04/2003 Aston Martin Cognizant Esports Team 88 Lucas Blakely Regno Unito 15/07/2001 92 Daniele Haddad Italia 12/08/1992 79 Shanaka Clay Regno Unito 04/02/1999 Ferrari Driver Academy Esports Team 95 David Tonizza Italia 14/01/2002 72 Brendon Leigh Regno Unito 07/08/1999 29 Domenico Lovece Italia 29/06/2001 Uralkali Haas F1 Team Esports 2 Cedric Thomé Germania 26/02/1998 15 Samuel Libeert Francia 12/11/1992 48 Matthjs van Erven Paesi Bassi 03/03/2003 McLaren Shadow 12 Daniel Bereznay Ungheria 28/05/2000 20 Bardia Boroumand Iran 17/04/2003 52 Josh Idowu Regno Unito 10/02/2003 Mercedes-AMG Petronas Esports Team 34 Jarno Opmeer Paesi Bassi 11/04/2000 26 Dani Moreno Spagna 09/01/2001 94 Bono Huis Paesi Bassi 04/12/1994 Red Bull Racing Esports 24 Marcel Kiefer Germania 24/08/1998 19 Frederik Rasmussen Danimarca 18/06/2000 59 Liam Parnell Germania 05/09/2002 Williams Esports 21 Álvaro Carretón Spagna 21/07/2001 53 Michael Romanidis Grecia 07/09/2003 23 Alessio Di Capua Italia 10/04/2002

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE F1 ESPORTS PRO CHAMPIONSHIP 2021

Resta invece inalterato il format di gara, che prevede quattro giornate di gara da tre Gp ciascuno, per un totale di dodici appuntamenti per eleggere il nuovo campione di F1 virtuale. Si partirà tra poco meno di un mese, con l’evento del 13 e 14 ottobre che porterà i piloti a correre a Sakhir, Shanghai e Spielberg. Il secondo evento sarà in programma il 27 e 28 ottobre, mentre le due tappe conclusive sono previste il 24-25 novembre e il 15-16 dicembre. Anche quest’anno, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dal Covid, i piloti gareggeranno in remoto, dalle factory dei team o più semplicemente da casa. Di seguito il calendario completo della stagione.

Evento Data Round Circuito Evento 1 13-14 ottobre Round 1 Sakhir, Bahrain Round 2 Shanghai, Cina Round 3 Spielberg, Austria Evento 2 27-28 ottobre Round 4 Silverstone, Regno Unito Round 5 Monza, Italia Round 6 Spa, Belgio Evento 3 24-25 novembre Round 7 Portimao, Portogallo Round 8 Zandvoort, Paesi Bassi Round 9 Austin, Stati Uniti Evento 4 15-16 dicembre Round 10 Imola, Italia Round 11 Città del Messico, Messico Round 12 Interlagos, Brasile