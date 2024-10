Assetto Corsa EVO: il video trailer del re dei racing game simulativi

''Assetto Corsa EVO ridefinisce il realismo e le caratteristiche di una delle simulazioni di guida più popolari mai sviluppate. Come il suo predecessore, Assetto Corsa EVO includerà auto di diverse classi e grazie al nuovo engine di Kunos Simulazioni offrirà fotorealismo e dettagli di guida accurati'': queste le premesse - anzi le promesse - dello sviluppatore a proposito del nuovo capitolo. E a giudicare dal video trailer che puoi guardare qui sotto, non sono parole a vuoto.

NUOVO MODELLO Certo per una buona simulazione la grafica non è tutto: c'è la fedeltà alle leggi della fisica delle auto nella guida al limite, con particolare riferimento alla risposta delle gomme (come insegna Porsche), c'è la caratterizzazione credibile di ogni modello, c'è la fluidità e molto altro, ma l'intenzione dichiarata è di alzare l'asticella in fatto di realismo e a proposito del parco auto, che proporrà una gran varietà di modelli storici e contemporanei, gli sviluppatori promettono che ogni veicolo sarà riprodotto attraverso un nuovo modello proprietario di Kunos che simula le performance meccaniche, elettroniche e aerodinamiche in modo accuratissimo, dicono.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTAm in Assetto Corsa EVO, dettaglio dell'alettone

QUANDO ARRIVA “Assetto Corsa EVO è il risultato in progress di un lavoro di ricerca e sviluppo che dura da oltre 4 anni, ideato per garantire al nostro pubblico una simulazione di guida e un gameplay innovativo. La mole di novità che EVO porta con sé ci ha spinto a prenderci il tempo necessario per fare le cose al meglio delle nostre capacità ed è per questo che il programma Early Access di Assetto Corsa EVO inizierà ufficialmente il 16 Gennaio 2025,” ha commentato Marco Massarutto, co-fondatore e Executive Manager di Kunos Simulazioni. Su Steam la pagina è già pronta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/10/2024