La hypercar elettrica Pininfarina Battista entra nei box di Forza Motorsport

Disponibile come download gratuito nell'ultimo aggiornamento, la hypercar elettrica Pininfarina Battista entra a far parte del parco auto virtuale di Forza Motorsport: è la prima volta che il marchio Automobili Pininfarina appare nel videogame e che la Battista si rende disponibile come auto giocabile nelle modalità multiplayer. La Battista sarà presente come veicolo premio Spotlight tra il 14 e il 21 dicembre, in questo periodo i giocatori potranno acquistare il veicolo con crediti di gioco e gareggiare negli eventi Contemporary Tour in modalità Carriera. Battista sarà inoltre presente in due ulteriori modalità di Forza Motorsport: Multiplayer e Rivals.

Pininfarina Battista in Forza Motorsport, 3/4 posteriore

LA BATTISTA IN CIFRE I fan di Automobili Pininfarina potranno personalizzare la loro Battista virtuale in oltre 1.000 modi diversi, scegliendo tra uno dei tre colori di fabbrica o una delle tante tonalità possibili nel gioco, oltre a 300 tipi di cerchi in lega. Spinta da una potenza complessiva di 1.900 cavalli, l'auto reale accelera più velocemente di una Formula 1, con uno 0-100 km/h in 1,86 secondi; 358 km/h è la velocità massima. Nel gioco la si può mettere alla frusta su circuiti leggendari, tra cui Spa-Francorchamps (Belgio), Laguna Seca (USA), Nürburgring (Germania) e Suzuka (Giappone).

Pininfarina Battista in Forza Motorsport, al volante

L'IMPORTANZA DELLA VETRINA VIRTUALE ''Portare la Battista nella serie Forza Motorsport mette la nostra Hyper GT puramente elettrica di fronte a un pubblico nuovo'', dice Paolo Dellachà, CEO di Automobili Pininfarina. ''Questa collaborazione si allinea perfettamente con il nostro impegno a spingerci oltre i confini dell'innovazione e a introdurre a una nuova generazione di appassionati l'auto stradale italiana più potente mai realizzata, in questo ambiente virtuale immersivo e unico''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/12/2023