F1 Manager 2024 gratis per PC: da oggi occasione imperdibile sull'Epic Games Store

F1 Manager 2024 Gratis: Scaricalo Subito su Epic Games Store

L’inverno è sempre lungo per i fan della Formula 1, ma l’attesa quest'anno può diventare un po' più piacevole grazie a un regalo imperdibile:Epic Games Store mette infatti a disposizione F1 Manager 2024 gratis per PC. Un’ottima occasione per chi vuole mettersi nei panni di un vero team principal comeFrederic Vasseure gestire una scuderia portandola fino ai massimi livelli del motorsport.

Diventa il boss del tuo team di F1

Non si tratta di un semplice videogioco, ma di un’esperienza gestionale che mette alla prova il talento dei giocatori nel difficile mondo dellaFormula 1. In F1 Manager 2024, è infatti possibile prendere le redini di una delle dieci scuderie ufficiali del Mondiale o crearne una ex novo, con l'obiettivo di sfidare i colossi del paddock.

Un lavoro non per deboli di cuore o per persone poco attente ai dettagli, visto che bisognerà gestire ogni aspetto dagli ingaggi dei piloti alla gestione dello staff tecnico, fino agli investimenti per lo sviluppo della monoposto e delle infrastrutture della scuderia. E poi ci sono ovviamente le immancabili strategia di gara: ogni decisione tattica farà la differenza tra il successo e un weekend da dimenticare.

La serie, sviluppata daFrontier Developments, è al suo terzo capitolo e offre un’esperienza completa grazie alle licenze ufficiali di Formula 1, conteam, piloti, livree, circuiti e sponsor reali.

Come ottenere gratis F1 Manager 2024

Epic Games Store regala a tutti i propri utenti registrati una copia di (almeno) un gioco ogni settimana. Un'occasione che soprattutto gli appassionati di corse non devono lasciarsi sfuggire. Ecco cosa bisogna fare per riscattare il gioco senza spendere neanche un euro:

Accedere o registrarsisu Epic Games Store. Dal13 febbraio 2025 alle 17:00 (ora italiana)fino al20 febbraio 2025 alle 16:59, andare nella sezione ''Giochi Gratis'' dello store. Cliccare su''Ottieni''e il titolo verrà aggiunto alla libreria personale, restando per sempre a disposizione del videogiocatore.

F1 Manager 2024 gratis: un'opportunità da non perdere per placare la nostalgia della Formula 1 in attesa che i motori tornino a ruggire in pista.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/02/2025