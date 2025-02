Over the hill: guarda il trailer del nuovo e misterioso gioco di guida

Il trailer di Over the Hill, nuovo gioco di guida off-road. Paesaggi mozzafiato, esplorazione, veicoli iconici e gameplay... boh?

Dai creatori di Art of Rally, il celebre indie del 2020, è in arrivo Over the Hill: un nuovo e misterioso gioco di guida di cui trovi qui sotto il video trailer. Sviluppato da Funselektor Labs, questo titolo si preannuncia molto suggestivo nella grafica come nel gameplay, che per ora rimane alquanto misterioso.

Un gameplay che promette relax e sfida

Over the Hill è un gioco di esplorazione e scoperta, alla guida di iconici modelli degli anni '60, '70 e '80: l'epoca d'oro dei fuoristrada. Ti propone di affrontare vari scenari di guida offroad con quella che pare essere una mappa in stile open-world.

Lungo il percorso, ci sono tesori da trovare e portali per passare a nuovi e ancora più stimolanti scenari. E ancora, obiettivi da raggiungere, nuovi veicoli da sbloccare e potenziamenti da scoprire. Il tutto, però, con un ritmo del tutto nuovo per i giochi di guida.

Qui, infatti, gli autori sottolineano l'aspetto dell'esplorazione e della scoperta della natura, alla ricerca di un'esperienza rilassante, con l'aiuto di una grafica volutamente minimalista. Parte del gioco sarà riprendere immagini dei tuoi paesaggi preferiti con la modalità foto integrata, come un vero turista virtuale.

Climi mutevoli caratterizzano l'esplorazione in Over The Hill

Un’esperienza di guida che punta sul viaggio, non sulla destinazione

Non è un gioco come gli altri: Over the Hill cerca tempi dilatati e rilassanti, puntando molto sull'esperienza immersiva in una natura digitale tutta da ammirare:

Il primo obiettivo del gioco è esplorare ambienti diversi , mettendo in secondo piano il racing puro.

, mettendo in secondo piano il racing puro. Il gioco includerà missioni in mappe con biomi vari e climi mutevoli , con cicli giorno/notte e deformazioni realistiche del terreno.

, con cicli giorno/notte e deformazioni realistiche del terreno. Modalità foto integrata, per scattare delle istantanee dei paesaggi più suggestivi. L'aspetto visivo si preannuncia sensazionale.

In multiplayer, un fuoristrada aiuta un altro a uscire dal guado in Over The Hill

Esplora con amici e veicoli personalizzabili

Altri aspetti fondante di Over the Hill saranno condivisione e convivialità. Tra le feature previste troviamo infatti:

Esplorazione multiplayer : è previsto che tu possa giocare da solo o formare una carovana invitando fino a tre amici, per collaborare nel superamento delle sfide.

: è previsto che tu possa giocare da solo o formare una carovana invitando fino a tre amici, per collaborare nel superamento delle sfide. Funzione campeggio : per ora rimane misteriosa, ma gli sviluppatori suggeriscono che consentirà di comunicare con gli altri partecipanti alla spedizione (non si sa con quale modalità), in una pausa rigenerante.

: per ora rimane misteriosa, ma gli sviluppatori suggeriscono che consentirà di comunicare con gli altri partecipanti alla spedizione (non si sa con quale modalità), in una pausa rigenerante. Il parco macchine del gioco renderà omaggio ai truck e ai SUV dagli anni ’60 agli anni ’80, rievocando l’attenzione ai dettagli che Funselektor aveva già mostrato con le auto di Art of Rally.

Oltre alla varietà dei veicoli, pare che sarà fondamentale personalizzarli, per adattarli alle sfide offerte dai diversi ambienti di gioco. Funselektor promette meccaniche di gioco che combinano estetica e funzionalità per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Over The Hill: la funzione campeggio per comunicare con altri giocatori

Quando uscirà Over the Hill?

Over the Hill non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il team di sviluppo, insieme al publisher Strelka Games, ha annunciato che il gioco sarà presto disponibile su Steam. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura firmata Funselektor Labs.

