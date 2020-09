MINIMAL Chi l’ha detto che i videogame devono per forza di cose avere una grafica super-realistica, con le automobili ricreate fin nei più piccoli particolari? art of rally è una piccola, deliziosa produzione dello sviluppatore indipendente Funselektor, disponibile su Steam per PC e Mac, al prezzo (scontato fino al 30 settembre) di 18,89 euro. Eccovi un piccolo assaggio del gioco nel trailer di lancio.

RALLY PURO A dispetto dello stile minimal e colorato, art of rally è un gioco di guida con tutti i crismi, che permette di ripercorrere la cosiddetta “età dell’oro” di questa disciplina del motorsport affrontando 60 tappe in tutto il mondo: Finlandia, Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania. La difficoltà può essere regolata a piacimento, rendendo le sfide più o meno impegnative, a seconda di come volete affrontarle. Il modello di guida, pur nella sua semplicità, è comunque completo, tiene conto del tipo di trazione dell’auto, dei danni subiti, e ci si può divertire con sbandate controllate, controsterzi e tornanti affrontati con il freno a mano tirato.

AUTO CLASSICHE Nel gioco potremo metterci al volante di un sacco di auto storiche, dagli anni Sessanta fino agli anni Ottanta, appartenenti al Gruppo B, Gruppo S e Gruppo A. Le macchine non sono riprodotte con licenza ufficiale, quindi hanno nomi diversi e sono moooooolto simili a quelle originali, ma non sarà difficile riconoscere la Mini Cooper S, la Audi quattro, il Deltone, la Renault 5 Turbo, la Alpine, la BMW Serie 3, e chi più ne ha più ne metta.

MODALITÀ DI GIOCO La modalità carriera è piuttosto tradizionale: andando avanti nei campionati e vincendo le diverse tappe si sbloccano man mano nuove categorie, automobili e livree. Alla carriera si affianca poi il gioco libero, ma anche una serie di sfide online, giornaliere e settimanali, per scalare la classifica dei tempi migliori.

PHOTO MODE La peculiare direzione artistica di art of rally non potrebbe essere apprezzata appieno senza una modalità fotografica degna di tal nome. Si può mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento e passare al photo mode, in cui scegliere l’inquadratura, cambiare la messa a fuoco, applicare filtri e correzioni all’immagine, per realizzare scatti davvero memorabili, come quelli che vedete nella galleria a fondo pagina.

LA DEMO Se volete provare il gioco prima di comprarlo, all’indirizzo funselektor.itch.io/art-of-rally trovate una versione dimostrativa gratuita che permette di correre con due auto, una del Gruppo 2 e una del Gruppo B, un circuito della Finlandlia con terreno misto asfalto/sterrato, e diverse condizioni meteo (mattina, pomeriggio, tramonto, nebbia, pioggia e notte).

SYNTH ANNI ‘80 Per finire, se avete nostalgia degli anni Ottanta non possiamo che consigliarvi l'ascolto della deliziosa la colonna sonora dell’artista synth Tatreal che accompagna il gioco, disponibile anche come acquisto separato.

REQUISITI DI SISTEMA Per poter giocare ad art of rally, ecco i requisiti minimi e consigliati: