F1, il calendario delle presentazioni 2025: tutte le date e i dettagli del maxi-evento a Londra

Il campionato di Formula 1 più atteso degli ultimi decenni sta davvero per cominciare. Mentre la F1 si appresta a scendere in pista in Bahrain per gli unici tre giorni di test invernali del 2025, l’attesa degli appassionati è tutta per le presentazioni delle nuove macchine, che tradizionalmente occupano la parte centrale del mese di febbraio. In questo articolo riassumeremo dunque il calendario delle presentazioni dei dieci team di F1 in vista della stagione 2025.

La grande attesa per il Mondiale F1 2025

Certo è che è difficile ricordare, quantomeno negli ultimi anni, un’attesa tanto spasmodica alla vigilia di una nuova stagione: traLewis Hamilton in Ferrarie la sfida con Charles Leclerc, il debutto in Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e soprattutto la battaglia al vertice per la vittoria che – dopo il finale del 2024 con un Lando Norris sugli scudi e unMax Verstappenun po' in difficoltà – si preannuncia più tirata e incerta che mai, gli appassionati non stanno più nella pelle.

La novità: presentazione di tutte le livree all'evento F1 75 Live di Londra

E poi c’è una grande novità: ilsuper show di presentazione delle auto alla O2 Arena di Londra. Sarà in quest’occasione che vedremo di sicuro tutte le livree delle nuove auto, ma probabilmente anche alcune delle forme delle monoposto che saranno protagoniste in pista nel campionato che sta per cominciare. L’evento, denominato “F1 75 Live” (il 75 sta a indicare l’anniversario dei 75 anni dalla fondazione del campionato) andrà in scena il 18 febbraio 2025 a partire dalle 21.00 italiane.

Occhio alle ''finte'' presentazioni...

Attenzione però ai falsi, e cioè al fatto che le auto presentate non siano esattamente quelle che scenderanno in pista nei primi test in programma a Sakhir dal 26 al 28 febbraio e tantomeno a quelle che vedremo a Melbourne nel weekend del 16 marzo prossimo per il GP Australia 2025 che aprirà la stagione. La Red Bull in questo ha ormai una certa maestria dopo che,nel 2022enel 2023fu svelata una macchina molto simile alla show car, e cioè al modellino ipotizzato dalla stessa F1 per dare l’idea delle forme delle nuove monoposto. Per questo, a prescindere da cosa le squadre decideranno di mostrarci (e cosa no), bisognerà attendere più che altro quantomeno i test per avere qualche certezza in più.

Il calendario delle presentazioni delle auto 2025 di F1

Di seguito la tabella con il calendario delle presentazioni di tutte e dieci le monoposto che parteciperanno al mondiale 2025 di F1:

Team Auto Data McLaren Da definire 18 febbraio (livrea) Da definire (auto) Ferrari SF-25 18 febbraio (livrea) 19 febbraio (auto) Red Bull RB21 18 febbraio (livrea) Da definire (auto) Mercedes F1 W16 18 febbraio (livrea) 24 febbraio (auto) Aston Martin AMR25 18 febbraio (livrea) 23 febbraio (auto) Alpine Da definire 18 febbraio (livrea) Da definire (auto) Haas VF-25 18 febbraio (livrea) Da definire (auto) Racing Bulls Da definire 18 febbraio (livrea) Da definire (auto) Williams FW47 14 febbraio (auto) 18 febbraio (livrea) Sauber Da definire 18 febbraio (livrea) Da definire (auto)

