Lewis Hamilton debutta con la Ferrari: inizia a Fiorano un nuovo capitolo nella storia della F1

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno scritto oggi un’altra pagina della storia della Formula 1. Dopo leprime foto a Maranellocircolate nella giornata di lunedì e i primi scatti del sette volte campione del mondo con la tuta del Cavallino rampante, mostrati martedì sera sui social della Scuderia, il team e il pilota più vincente di sempre hanno finalmente celebrato in pista il loro epocale matrimonio. Una celebrazione che si è avuta alle 9:16 di mercoledì 22 gennaio sul circuito di Fiorano, intorno al quale si è assiepato un migliaio di tifosi nonostante il freddo e le condizioni meteo non ideali per assistere all’esordio di Sir Lewis al volante della Rossa.

Il debutto di Hamilton con la Ferrari e i primi giri di Leclerc nel 2025

Sotto gli occhi di Piero Ferrari, del team principal Frederic Vasseur e del vice team principal, Jerome D’Ambrosio, ma anche di alcuni suoi familiari, Hamilton ha percorso 30 giri per un totale di 89 km complessivi. Poche tornate alla guida della SF-23 del 2023 anche considerando la nebbia e la pioggia, ma sicuramente un programma utilissimo al campione inglese per prendere confidenza con il volante, con le partenze e le varie procedure della Ferrari oltre che con le comunicazioni radio con l’ingegnere di pista Riccardo Adami (ex di Sebastian Vettel e Carlos Sainz Jr) che sarà il suo nuovo angelo custode ai box dopo più di dieci anni di collaborazione con Peter Bonnington in Mercedes.

F1 2025: Lewis Hamilton al lavoro con gli ingegneri | Foto: Scuderia Ferrari

Al termine del breve test Hamilton si è poi recato in prossimità del punto dove erano assiepati i tifosi per salutarli e ringraziarli da vicino per l’affetto e il calore dimostrato. Nel pomeriggio, poi, è stata la volta di Charles Leclerc, che ha potuto percorrere meno giri anche a causa della pioggia che si è abbattuta su Fiorano, riuscendo comunque a togliersi di dosso un po’ di ruggine dopo l’inverno. Anche Charles, così come Hamilton, ha poi salutato da vicino i tifosi assiepati sul cavalcavia di via Giardini, a Maranello, che consente una vista privilegiata sul tracciato di Fiorano. Alla fine, sono stati percorsi 44 giri (un numero forse non casuale) e 131 km dei 1000 esplicitamente consentiti dal regolamento con le auto delle passate stagioni, i cosiddetti Test Previous Cars (TPC).

Le emozioni di Hamilton e Leclerc: le dichiarazioni dei piloti dopo la giornata

“Fin qui nella mia carriera – ha detto Lewis Hamilton al termine della giornata al volante della Ferrari – ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte. Il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Quindi non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto della Scuderia Ferrari questa mattina è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Quando ho messo in moto la macchina e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato un’auto di Formula 1, un momento così emozionante e speciale. Oggi, quasi vent’anni dopo, ho provato di nuovo quelle stesse emozioni”.

“Sapevo già, da osservatore esterno – ha poi aggiunto – quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai Tifosi! Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare. Sono incredibilmente grato per l’affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello, in questa settimana. C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare”.

F1 2025: Charles Leclerc saluta i tifosi Ferrari a Fiorano | Foto: Scuderia Ferrari

Entusiasmo evidentemente più contenuto (ma non troppo) è quello invece espresso da Charles Leclerc, che non era certo alla sua prima volta con la Ferrari e, anzi, aveva già guidato la SF-23 per tutta la stagione 2023: “Il giorno in cui si torna in abitacolo dopo le vacanze è sempre molto emozionante. È stato bello scendere in pista e vedere quanti tifosi sono venuti ad osservarci. Sentire e vedere tutto questo entusiasmo intorno alla squadra ci motiva più che mai. Nel complesso la giornata è stata positiva, anche se ha piovuto un po’ mentre guidavo. Ma è stato bello vedere Lewis completare i suoi primi giri su una Ferrari, qualcosa di molto speciale per lui e per tutto il team. Non vedo l’ora di tornare in macchina la prossima settimana e di iniziare a lavorare in maniera serrata per la prossima stagione”.

La soddisfazione del team principal Frederic Vasseur

“Come ogni anno – ha aggiunto il team principal Ferrari, Frederic Vasseur – la prima volta che la squadra scende in pista è un po’ come il primo giorno di scuola ed è un momento piuttosto emozionante, specie quest’anno, dato che avevamo l’esordio di Lewis con il team. Accogliere un nuovo pilota è sempre un momento importante. Oggi forse è stato meno speciale per Charles, ma è stato bello vederlo in forma, rilassato e desideroso di tornare a spingere”.

“Per quanto riguarda l’aspetto tecnico – ha concluso il manager francese – i piloti hanno completato i loro giri in condizioni meteo non ottimali, ma hanno iniziato a riprendere il ritmo e a calarsi nell’ambiente pista in vista del primo vero test che sarà tra un mese in Bahrain. È stato anche un riscaldamento utile per tutta la squadra, e questo, di fatto, era l’unico vero obiettivo della giornata”.

Prossimi appuntamenti in pista: test a Barcellona e presentazione della nuova Ferrari F1

Il programma di Lewis Hamilton e Charles Leclerc con la Ferrari procede a tappe serrate. Secondo quanto riportato infatti da alcuni organi di stampa come La Gazzetta dello Sport, i due piloti ufficiali dovrebbero tornare in pista nei prossimi giorni sempre con la SF-23 ma sul tracciato di Barcellona. Si tratta, cioè, di un circuito che è un banco di prova decisamente più affidabile in vista dell’inizio della stagione e dove il meteo dovrebbe fornire maggiori garanzie per una giornata di lavoro a porte chiuse con meno imprevisti.

Lewis Hamilton alla sua prima foto da pilota Ferrari | Foto: Scuderia Ferrari

I grandi appuntamenti sono però due: quello del 18 febbraio e cioè il giorno in cui la Ferrari sarà (insieme alle altre nove scuderie) sul palco dellaO2 Arena di Londra per la presentazione delle livree 2025e quello del 19 febbraio, quando verranno presentate le forme della nuova rossa, la prima di Hamilton. Dal 26 al 28 febbraio ci saranno poi i test in Bahrain, con l’esordio stagionale fissato a Melbourne nel weekend del 16 marzo 2025 con il GP Australia che darà il via alla stagione. Ancora diverse “prime volte” per Sir Lewis e la Ferrari…

Pubblicato da Alessio Ricci, 22/01/2025