La F1 prepara uno show inedito: nel 2025 tutte le auto saranno presentate insieme alla O2 Arena

La Formula 1 scalda i motori per uno show inedito: in occasione dei 75 anni di storia del campionato, gli organizzatori del Mondiale hanno infatti deciso di riempire la O2 Arena di Londra per presentare tutte insieme le 10 nuove monoposto della prossima stagione. Uno spettacolo senza precedenti che permetterà dunque ai tifosi di conoscere tutte insieme e in unico evento le forme e le colorazioni delle monoposto della prossima stagione.

SHOW UNICO La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 18 febbraio 2025. Protagonisti sul palco della O2 Arena londinese nell’evento in programma in prima serata, tra le 21 e le 23 italiane – sarà probabilmente trasmesso anche in diretta tv – saranno ovviamente anche i protagonisti del campionato: oltre alle macchine, dunque, anche i 20 piloti e i 10 team principal, che potranno così abbracciare il pubblico a qualche settimana dal via della stagione.

PARLA DOMENICALI “Per la prima volta riuniremo i nostri fan – ha dichiarato il presidente del Formula One Group, Stefano Domenicali – tutte le 20 superstar del nostro sport e alcuni ospiti molto speciali per dare ufficialmente il via alla nuova stagione e segnare il nostro 75° anno di corse. Con il 2025 che si preannuncia come una stagione da ricordare, dopo tutte le sorprese che si sono verificati finora nel 2024, questa è una fantastica opportunità per i fan di tutte le età di vivere da vicino l’incredibile spettacolo di intrattenimento che è la F1”. Il campionato 2025 partirà il 26, 27 e 28 febbraio con i test di Sakhir, in Bahrain, mentre il primo GP della stagione sarà in Australia nel weekend del 16 marzo.

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/11/2024