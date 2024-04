Annunciato a sorpresa il calendario di Formula 1 2025: 24 gare e poche novità

La Federazione Internazionale dell'Automobile e la Formula 1 hanno annunciato con largo anticipo il calendario della prossima stagione iridata. Il motivo, è presto detto: sono state confermate tutte e 24 le gare di quest'anno, con cambiamenti minimi rispetto alla stagione in corso. Tutti i GP in programma nel 2024, infatti, si svolgeranno anche nel 2025 sebbene con alcune modifiche alle date.

F1 GP Australia 2024 Melbourne, la partenza. Credits XPB Images

LE MODIFICHE Il campionato prenderà il via nel weekend del 16 marzo 2025 dall'Australia, e non più dal Bahrain che slitta a quarta gagra dell'anno dopo anche Cina e Giappone, il Quinto appuntamento diventa quello di Jeddah, in Arabia Saudita, mentre restano invariate le tappe numero 6, 7 e 8 rispettivamente a Miami, Imola e Monaco. Si invertono rispetto a quest'anno sia Canada e Spagna, sia Belgio e Ungheria, mentre restano nella loro posizione attuale tutti gli altri GP. Confermata la chiusura ad Abu Dhabi, con la gara prevista in data 7 dicembre 2025. Per quanto riguarda gli appuntamenti italiani, il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola si disputerà nel weekend del 16-18 maggio, mentre il tradizionale GP d'Italia a Monza si svolgerà dal 5 al 7 settembre.

Il Calendario di Formula 1 2025

Data Evento Sede 14-16 marzo GP Australia Melbourne 21-23 marzo GP Cina Shanghai 4-6 aprile GP Giappone Suzuka 11-13 aprile GP Bahrain Sakhir 18-20 aprile GP Arabia Saudita Jeddah 2-4 maggio GP Miami Miami 16-18 maggio GP Emilia-Romagna Imola 23-25 maggio GP Monaco Monte Carlo 30 maggio-1 giugno GP Spagna Barcellona 13-15 giugno GP Canada Montreal 27-29 giugno GP Austria Spielberg 4-6 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 25-27 luglio GP Belgio Spa 1-3 agosto GP Ungheria Budapest 29-31 agosto GP Olanda Zandvoort 5-7 settembre GP Italia Monza 19-21 settembre GP Azerbaijan Baku 3-5 ottobre GP Singapore Marina Bay 17-19 ottobre GP Stati Uniti Austin 24-26 ottobre GP Messico Città del Messico 7-9 novembre GP Brasile San Paolo 20-22 novembre GP Las Vegas Las Vegas 28-30 novembre GP Qatar Losail 5-7 dicembre GP Abu Dhabi Yas Marina

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/04/2024