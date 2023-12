Formula 1, il calendario delle presentazioni 2024: Williams e Sauber aprono le danze

Neanche il tempo di metabolizzare una stagione lunghissima e con pochi spunti sul piano della lotta per la vittoria, che la Formula 1 si proietta già nel nuovo Mondiale. Che sarà di certo ancora più lungo del precedente e che però (per fortuna) sarà difficile possa essere meno combattuto. Già prima di Natale c’è stato un team, quello storicamente più atteso, ad annunciare la data di presentazione della prossima monoposto: ha iniziato la Ferrari, che toglierà i veli dalla rossa del 2024 nella giornata di martedì 13 febbraio, mentre la Williams e la Sauber (almeno per il momento) quelle ad aprire le danze il prossimo 5 febbraio.

CALENDARIO PRESENTAZIONI Non mancano due importanti novità, almeno sul piano stilistico e visivo: anche se non è ancora stato annunciato il nuovo nome delle scuderie, Alfa Romeo e AlphaTauri non saranno in griglia con la stessa livrea e la stessa denominazione utilizzata nel 2023. Di seguito la tabella aggiornata con la data e la sede della presentazione delle nuove macchine per la stagione 2024.

Team Auto Data Sede Red Bull Da definire Da definire Da definire Mercedes Da definire Da definire Da definire Ferrari Da definire 13 febbraio Maranello McLaren Da definire Da definire Da definire Aston Martin Da definire Da definire Da definire Alpine Da definire Da definire Da definire Williams Da definire 5 febbraio Grove AlphaTauri* Da definire Da definire Da definire Sauber* Da definire 5 febbraio Hinwil Haas Da definire Da definire Da definire

*Nome provvisorio

