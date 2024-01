Sauber, al posto di Alfa Romeo ci sarà lo Stake F1 Team

Quella di cambiare nome di un team per ragioni commerciali è un'operazione che convince poco e che confonde, ma che nel mondo contemporaneo è sempre più diffusa. Se poi i nomi scelti prima evocano gloriosi marchi, poi vengono comunicati in maniera errata, si storce ancor di più il naso e si va avanti. È il caso della Sauber, che non si chiamerà più Alfa Romeo Racing e che, prima di cambiare nuovamente denominazione con ogni probabilità nel 2026, quando Audi approderà nel team svizzero, e che doveva inizialmente chiamarsi Kick F1 Team. Del 1° gennaio, invece, la notizia ufficiale che il nome scelto per la nuova squadra che affronterà il mondiale di Formula 1 2024 (e anche quello 2025) è Stake F1 Team.

F1 GP Las Vegas 2023: la livrea speciale con cui l'Alfa Romeo ha corso gli ultimi due GP della stagione con la Sauber

DAL 2023 IN AVANTI Cambiano, in virtù di questa decisione, anche gli indirizzi social della squadra svizzera, che ora sarà possibile trovare digitando @stakef1team su Instagram e X.com. Alessandro Alunni Bravi, team principal della scuderia, ha spiegato: ''La scorsa stagione è iniziato il viaggio di Stake in Formula 1, e il nuovo ruolo del marchio come headliner dello Stake F1 Team rappresenta il naturale ed entusiasmante passo successivo su questo percorso. Stake non solo ha sfruttato con successo la crescente base di fan della Formula 1 per migliorare la propria comunità; ma ha anche introdotto un pubblico completamente nuovo in questo sport, qualcosa di cui hanno beneficiato non solo il nostro team ma anche tutti gli altri membri della F1. Il 2024 sarà una nuova pagina e un’opportunità per fare di più, meglio e arrivare ancora più lontano: non vediamo l’ora di vedere un calendario di eventi ancora più entusiasmante in questa nuova stagione''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/01/2024