Da Alfa Romeo a Kick: il nuovo nome della Sauber

In contemporanea con la pubblicazione da parte della FIA dell'entry list ufficiale del Mondiale 2024 di F1, la Sauber ha ufficializzato la nuova denominazione che assumerà dopo la fine della partnership con Alfa Romeo. Nel prossimo biennio, prima dell'ingresso ufficiale di audi a partire dal 2026, la scuderia svizzera si chiamerà Stake F1 Team Kick Sauber. Il title sponsor sarà Kick.com che ha acquisito i diritti sul nome del telaio della nuova monoposto, che si chiamerà dunque KICK Sauber C44.

