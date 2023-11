Sauber spiega il silenzio degli ultimi mesi su Audi: "Rispettiamo Alfa Romeo"

In casa Sauber ci si prepara a una transizione di grande importanza per il team elvetico. A fine anno terminerà la partnership con Alfa Romeo iniziata nel 2018 e la scuderia svizzera si troverà a vivere un paio di stagioni interlocutorie prima di diventare ufficialmente il team Audi a partire dal 2026, anno di debutto dei nuovi motori. Sulle manovre della casa tedesca negli ultimi mesi è calato un certo silenzio che ha finito per alimentare i rumor su un possibile ripensamento della casa di proprietà del gruppo Volkswagen.

SILENZIO SPIEGATO Nel corso del weekend di Interlagos, il team principal Alessandro Alunni Bravi ha fatto chiarezza sulla situazione della Sauber: ''L’Audi ha un forte impegno con la F1 e, naturalmente, insieme alla Sauber. Questo impegno non proviene solo dal consiglio di amministrazione di Audi, ma anche dal comitato consultivo di Audi e dal consiglio di sorveglianza di Audi–Volkswagenb. Quindi è una decisione di gruppo e l’impegno c’è. Il motivo per cui c’è attualmente una mancanza di comunicazione è semplice: siamo il team Alfa Romeo F1 quindi fino alla fine dell’anno abbiamo alcune limitazioni nel comunicare sulla squadra, sul futuro, sul coinvolgimento dell’Audi e rispettiamo pienamente l’Alfa Romeo per questo. Non vogliamo fare nessun tipo di annuncio che vada oltre quello strettamente legato alle gare e al campionato''.

TRANSIZIONE IN CORSO L'Audi aveva subito dimostrato di voler fare le cose per bene, ingaggiando a inizio anno l'ex team principal della McLaren, Andreas Seidl, nel ruolo di supervisore del progetto. A settembre è arrivato l'annuncio dell'ìngaggio di un'altra chiave dalla scuderia di Woking, ossia il progettista James Key che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Questi due ingaggi aveva alimentato le voci di un possibile interessamento verso Lando Norris, pilota di punta della McLaren. Alunni Bravi ha aggiunto: ''L’impegno c’è e stiamo lavorando duro per sviluppare la struttura della squadra. Abbiamo in atto un forte piano di reclutamento. James Key è uno, ma abbiamo nuovi appuntamenti su base settimanale. E non è una questione del coinvolgimento di Audi nel finanziamento della squadra o nel sostenere questo processo di sviluppo, abbiamo due proprietari, due azionisti. Esiste una governance in atto in base alle diverse fasi della transizione che sarà completata prima della stagione 2026 e quindi stiamo procedendo con quel piano di investimenti in conformità con la governance concordata''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/11/2023