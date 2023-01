Audi ha acquisito una quota di minoranza della Sauber

Importante annuncio da parte della Sauber: questa mattina il team svizzero ha comunicato che Audi ha acquisito una quota di minoranza nella società, mentre continuano i preparativi per l'ingresso ufficiale della casa tedesca in F1 come fornitrice di motori a partire dal 2026.

IL COMUNICATO Queste le parole scelte da Sauber per descrivere il passo concretizzato nelle ultime ore: ''Sauber Group è lieto di annunciare che, secondo i piani delineati nell'ottobre dello scorso anno, Audi ha acquisito una quota di minoranza nel Gruppo Sauber nel gennaio 2023. Si tratta di un traguardo importante sulla strada per l'ingresso di Audi in F1, previsto per il 2026, per il quale il Gruppo Sauber sarà il partner strategico del marchio tedesco''.

NUOVA PARTNERSHIP L'annuncio della collaborazione tra Sauber e Audi era stato dato a fine agosto, durante il weekend dell'ultimo GP Belgio. La casa dei quattro cerchi farà il suo ingresso in F1 nel 2026, anno in cui debutteranno i nuovi motori che garantiranno maggiore potenza dalla parte elettrica e che utilizzeranno carburanti sostenibili al 100%. Sauber diventerà la squadra ufficiale dell'Audi.

ANCORA ALFA ROMEO L'aspetto curioso della situazione della scuderia svizzera è che, oltre ad avere Audi come azionista di minoranza, per questa stagione sarà ancora il team rinominato Alfa Romeo e motorizzato Ferrari. L'accordo con la casa di Arese, iniziato nel 2018, terminerà alla fine del 2023. Nello scorso campionato la scuderia ha chiuso al sesto posto della classifica Costruttori.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/01/2023