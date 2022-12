La campagna acquisti Audi per la Formula 1: spunta l'ipotesi Berger come consulente

Mancano più di tre anni all’ingresso ufficiale di Audi in Formula 1, ma a Ingolstadt fervono i preparativi per il debutto nella massima serie. Nei giorni scorsi, era stato annunciato l’ingaggio di Andreas Seidl come amministratore delegato della Sauber – il team con cui la casa degli Anelli scenderà ufficialmente in pista nel 2026 e che, nella prossima stagione, correrà per l’ultima volta sotto le insegne Alfa Romeo – che è dunque pronto a rientrare nella famiglia Volkswagen dopo aver guidato alla vittoria la Porsche nel Mondiale endurance. Ma quella dell’ingegnere ex team principal della McLaren non è però l’unica figura di spicco cercata da Audi per il proprio organigramma in F1: secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il piano dei vertici della casa sarebbe quello di ingaggiare anche Gerhard Berger.

F1, la livrea utilizzata da Audi per l'annuncio dell'ingresso in Formula 1

BERGER TORNA IN F1? Il nome non è certo nuovo per gli appassionati di Formula 1 di lungo corso. Austriaco, 63 anni, dopo una lunga parentesi da pilota nella massima serie tra il 1984 e il 1997, tra l’altro con 96 GP disputati al volante della Ferrari (in due tronconi, dal 1987 al 1989 e dal 1993 al 1995), Berger si è poi creato un’esperienza di un certo peso come manager. Dal 2000, ha infatti seguito il progetto F1 della Bmw mentre, dal 2006 al 2008 è stato team principal e co-proprietario al 50% della Toro Rosso, prima di vendere le proprie quote alla Red Bull. Di recente, dal 2017, l’ultima esperienza è stata alla guida del campionato turismo tedesco DTM, salvato dalla crisi e recentemente venduto all’ADAC (l’equivalente dell’Aci in Germania) a causa degli elevati costi di gestione.

CHE RUOLO IN AUDI Ma che ruolo potrebbe svolgere Berger in Audi? Secondo l’articolo della Rosea firmato da Andrea Fanì, che cita fonti interne alla casa tedesca, a Ingolstadt starebbero comunque cercando ancora un team principal, da mettere alle dipendenze dirette di Seidl. Difficile, però, che al 63enne austriaco – che ha recentemente dichiarato di volersi godere un po’ di più la famiglia – possa andare bene un ruolo esecutivo così vicino alla pista, che implicherebbe dover presenziare a tutti e 23 i GP al muretto. Per questo, l’ipotesi più probabile sembra quella di un ruolo di consulenza e rappresentanza, simile a quello svolto da Helmut Marko in Red Bull o da Niki Lauda in Mercedes. Compiti perfetti per una figura molto conosciuta nel paddock, dotata di carisma, esperienza e capacità manageriali che di certo farebbero comodo alla casa degli Anelli al debutto nella massima serie automobilistica.

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/12/2022