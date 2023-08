Dopo l'addio a Sauber, Alfa Romeo resta in F1: accordo in dirittura d'arrivo con Haas

Che l’Alfa Romeo lascerà ufficialmente la griglia della Formula 1 alla fine del Mondiale 2023 è cosa nota. La casa del Biscione si era legata alla Sauber alla fine del campionato 2017 per volere dell’allora amministratore delegato di FCA Sergio Marchionne, ma la partnership con la scuderia svizzera volge al termine: Audi ha infatti acquistato parte delle quote societarie ed è già subentrata nella gestione materiale delle operazioni del team in attesa del debutto della prima power unit previsto per il 2026. Non è detto però che per l’Alfa l’esperienza in F1 sia al capolinea…

F1 GP Canada 2023, Montreal: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou celebrano i 100 anni del Quadrifoglio Verde, simbolo dell'Alfa Romeo

ACCORDO CON HAAS? Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, l’Alfa Romeo potrebbe restare in Formula 1 anche nel 2024 e negli anni successivi attraverso un accordo di sponsorizzazione con la Haas, il terzo team in griglia a essere spinto dalla power unit Ferrari (dopo la squadra di Maranello e appunto la Sauber). La piccola scuderia americana non sarebbe però disponibile a un cambio di nome – cosa che è invece accaduta alla Sauber, che dal 2019 ha corso come “Alfa Romeo Racing” prima di diventare “Alfa Romeo F1 Team” nel 2022 – e quindi l’opzione più probabile potrebbe essere quella di un rebranding del motore Ferrari a scopo commerciale.

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: la Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg in pista

ANNUNCIO A MONZA La Haas-Ferrari dunque diventerebbe Haas-Alfa Romeo, anche se la power unit a spingere la VF-24 sarebbe comunque quella progettata e assemblata a Maranello. Un’operazione di sponsorizzazione che ha diversi precedenti: tra il 2016 e il 2018, la Red Bull aveva rinominato in Tag Heuer i motori Renault, mentre proprio la stessa Sauber tra il 1998 e il 2005 aveva ribattezzato il propulsore Ferrari con il brand di lubrificanti malese Petronas. Sempre secondo Motorsport.com, un annuncio della partnership potrebbe arrivare a Monza in occasione del GP d’Italia del prossimo 3 settembre, che è anche quello di casa per il Biscione, la cui sede storica di Arese si trova a una trentina di km dall’Autodromo.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/08/2023