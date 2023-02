Alfa Romeo, forse non è un addio: "La nostra storia appartiene alla F1"

Il binomio Alfa Romeo-Sauber, fortemente voluto da Sergio Marchionne, giungerà alla sua conclusione al termine della stagione 2023 di F1. La casa italiana ha giudicato concluso il percorso iniziato nel 2017, mentre la scuderia svizzera ha già trovato l'accordo con Audi che entrerà come fornitore di motori e non solo a partire dal 2026. Il ritorno nel motorsport di massimo livello da parte del Biscione era stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati e ora inizia il tempo delle riflessioni sulle mosse future.

FUTURO DA SCRIVERE Il CEO Jean-Philippe Imparato ha sottolineato come Alfa Romeo non voglia uscire totalmente dal motorsport: ''Ora dobbiamo scegliere in quale categoria di sport motoristici rimanere. Il DNA di Alfa Romeo è l'automobilismo. Allo stesso tempo, dobbiamo essere realistici riguardo all'impatto economico del nostro programma di corse, quindi non abbiamo ancora deciso quali passi intraprenderemo''.

NIENTE SCUDERIA Una delle poche certezze è che Alfa Romeo non è intenzionata a ripetere un'esperienza come quella avuta con la Sauber, sebbene il ritorno dell'investimento sia stato calcolato in 20 volte il costo affrontato: ''Non riesco nemmeno a pensare a un investimento così grande - ha aggiunto Imparato - Con i soldi che sarebbero necessari per acquistare una squadra e farla crescere, potresti fare qualcosa di completamente diverso, come una nuova macchina da strada. Investire tutti i nostri soldi nelle corse automobilistiche non si adatta alla nostra visione''.

ANNUNCIO IN ESTATE Una possibilità per l'Alfa Romeo potrebbe essere quella di rimanere in F1 quantomeno come sponsor. I vertici della casa automobilistica italiana prenderanno una decisione nella tarda primavera: ''Ne parleremo a giugno - ha dichiarato a riguardo Imparato - Prenderemo una decisione internamente alla fine di maggio e poi la annunceremo alla Le Mans o al GP di Gran Bretagna o entrambi. Amo il motorsport e so che la Formula 1 è preminente. Amo anche la storia dell'Alfa Romeo, e quella storia appartiene alla Formula 1 e alle auto sportive''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/02/2023