Formula 1, il team Alfa Romeo vi porta dietro le quinte di un GP - VIDEO

Se pensate che un Gran Premio duri solo 2 ore e che un weekend di gara occupi lo spazio di tre giorni, avete bisogno di sfogliare la gallery qui sotto e, soprattutto, di vedere il breve video pubblicato dal team Alfa Romeo Racing Orlen, in cui si compie un viaggio dietro alle quinte di una gara di Formula 1, dal trasporto e dalla logistica, fino all'allestimento e allo smantellamento dei box e dei motorhome, le immense case ''smontabili'' che devono essere pronte già dal mercoledì e che iniziano a venire smontate nei minuti immediatamente successi alla bandiera a scacchi della domenica, tutt'intorno ai piloti intenti a rilasciare interviste e ai giornalisti che corrono avanti e indietro per il paddock per raccogliere le impressioni dei protagonisti. Ecco cinque minuti ben spesi che abbiamo pubblicato qua sotto per voi, buona visione!

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/12/2022