Su DAZN arriva la docuserie "Lucky!", sull'era Ecclestone in Formula 1

Prima dell'avvento di Liberty Media, la Formula 1 era il giocattolo di Bernie Ecclestone, che tesseva i fili dietro le quinte e imbastiva lo show, mischiando business e sport, show e polemiche. Ma come ha fatto un giovane manager britannico a diventare il numero uno dello sport motoristico per eccellenza e restare al timone per quattro decadi? Ce lo racconta Manish Pandey, già noto per la sceneggiatura del docufilm Senna (2010) e per la regia di Heroes (2020), in ''Lucky!'' Il regista indiano ha scavato nella storia dell'imprenditore ed ex pilota britannico, restituendoci una versione schietta e sfaccettata del personaggio.

La voce narrante della storia è proprio lui, lo ''zio'' Bernie, 92 primavere alle spalle, che per otto episodi - il primo dei quali in onda dal 21 dicembre in streaming in esclusiva su DAZN, gli altri uno a settimana ogni venerdì - racconta senza filtri e in modo semplice e diretto, tutta quella che è stata la sua epopea e quella della Formula 1, dagli anni '60 fino alla cessione del ''giocattolo'' agli americani di Liberty Media. E per chi conosce Ecclestone e il suo modo di comunicare, ce n'è già abbastanza per attendere con trepidazione ogni singolo episodio. Il trailer lo potete vedere nel tweet qua sopra.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/12/2022