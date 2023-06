Haas conferma i contatti con Alfa Romeo: "Stanno valutando le opzioni"

L'Alfa Romeo concluderà a fine anno il suo rapporto con la Sauber, lasciando spazio al progressivo ingresso dell'Audi che utilizzerà la scuderia svizzera per entrare in F1 a partire dal 2026. La casa italiana nei mesi scorsi non aveva escluso la possibilità di trovare una soluzione per rimanere nel Circus e, a partire dal weekend di Monte Carlo, qualcosa si è mosso in questa situazione.

PRIMISSIMO CONTATTO Durante il GP Monaco sono emerse le prime voci di trattative in corso tra l'Alfa Romeo e la Haas, ossia l'altro team sullo schieramento di partenza che vanta una stretta collaborazione con la Ferrari. A Barcellona, dove in questo fine settimana si tiene il GP Spagna, è arrivata la conferma di un primo contatto tra le parti direttamente dalle parole di Gunther Steiner. Il team principal della Haas ha spiegato di essersi incontrato con Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo: ''Stanno valutando le opzioni su cosa fare in futuro. Sono solo venuti e ci hanno chiesto come stiamo andando e cosa abbiamo in programma di fare dopo. È stato un incontro introduttivo, niente di più perché non conoscevo prima il CEO''.

NON SOLO SPONSOR Le intenzioni dell'Alfa Romeo sono ancora da definire, ma una permanenza nel Circus non si limiterebbe probabilmente a una semplice sponsorizzazione del team americano, il quale da quest'anno ha Moneygram come title sponsor. Come detto da Steiner, le discussioni sono alle primissime fasi e qualcosa dettaglio in più emergerà nelle prossime settimane.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/06/2023