F1 2024, in diretta streaming la presentazione della Williams FW46 di Albon e Sargeant

Da New York ecco la presentazione live della nuova Williams FW46, che sarà portata in pista da Alexander Albon e Logan Sargeant. Foto e video

Dopo Haas e McLaren, le prime due squadre a svelare al mondo le livree delle rispettive monoposto per il 2024, è il turno della Williams. In diretta da New York, l'evento che ci porterà a conoscere i colori e le forme della nuova FW46, che potrebbe essere la prima vera nuova macchina della stagione 2024. Potete seguire la presentazione live in streaming nel player qui sotto a partire dalle 15.40 di lunedì 5 febbraio.

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/02/2024