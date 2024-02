Ecco la prima monoposto del mondiale F1 2024: la Haas VF-24

Il primo team di a togliere i veli alla propria monoposto in vista della stagione 2024 del Campionato del Mondo di Formula 1 è il MoneyGram Haas F1 Team, che anche nella prossima stagione vedrà al volante il danese Kevin Magnussen e il tedesco Nico Hulkenberg, ma non più l'altoatesino Guenther Steiner al comando, bensì il giapponese Ayao Komatsu, promosso a ruolo di team principal. Il primo obiettivo della scuderia americana di proprietà di Gene Haas è quello di schiodarsi dall'ultimo posto in classifica a cui è stata relegata nel 2023 con appena 12 punti conquistati. Per farlo si comincerà con lo shakedown di Silverstone previsto per domenica 11 febbraio, prima di approdare in Bahrain per i test invernali che si svolgeranno dal 21 al 23 febbraio.

HAAS OTTIMISTA ''Non vedo l'ora di vedere la VF-24 correre e gareggiare, un sentimento che so di condividere con i nostri partner e con l'intero team'', ha affermato Gene Haas, presidente del MoneyGram Haas F1 Team. ''Sappiamo anche di avere una coppia di piloti eccezionale al volante con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, la loro esperienza si rivelerà ancora una volta preziosa mentre sviluppiamo il nostro programma nel corso dell’anno. Abbiamo utilizzato la bassa stagione per mettere in atto i processi per essere migliori e, in definitiva, migliorare le nostre prestazioni complessive. Presto vedremo come stiamo andando''.

LE PRIME PAROLE Ad aggiungere un commento è stato anche il neo-team principal Ayao Komatsu: ''Siamo realistici riguardo alle nostre aspettative per l'avvio della VF-24, ma è comunque un momento emozionante in ogni stagione di Formula 1 mostrare la vettura. C’è molto lavoro davanti a noi per fare progressi e aumentare le nostre prestazioni, ma tutti qui sono altamente motivati e desiderosi di scendere in pista con la VF-24. So che massimizzeremo il nostro tempo in Bahrein con tutti i vari elementi di cui abbiamo bisogno per portare a termine. In conclusione, non vediamo l’ora di iniziare e iniziare la stagione''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/02/2024