Guenther Steiner e la burrascosa fine dei rapporti con la Haas

Nella serata di mercoledì 10 gennaio il MoneyGram Haas F1 Team ha comunicato la decisione di promuovere il giapponese Ayao Komatsu - a questo punto ex direttore dell'ingegneria - al ruolo di Team Principal al posto dell'italiano Guenther Steiner, che lascia ''con effetto immediato'' la scuderia per la quale ha lavorato negli ultimi 10 anni, 8 dei quali trascorsi nel ruolo di capo della struttura. Le tempistiche - a un paio di mesi dall'inizio della stagione - quella formula, ''con effetto immediato'', e il fatto che nel comunicato non fossero contenute dichiarazioni ufficiali di Steiner, hanno subito lasciato intendere che si sia venuta a formare una divergenza insanabile tra l'altoatesino, amatissimo dai tifosi anche per i retroscena svelati dalla serie Netflix ''Drive to Survive'' negli ultimi anni, e il boss e fondatore, Gene Haas.

ADDIO BURRASCOSO Dietro alla motivazione ''ufficiale'', ossia quella di avere un ingegnere al vertice del team in modo da ottimizzare le prestazioni in pista, si nasconde però ben altro. A scostare un po' il velo è stato Martin Brundle, ex pilota di Formula 1 e oggi commentatore per la televisione britannica Sky. Fonti interne al team hanno riferito al britannico che a Steiner non è stato concesso neanche di dire addio alla squadra, con cui aveva un ottimo rapporto. ''È sempre significativo quando la persona che se ne va non viene citata nel comunicato stampa (se non in una riga in apertura), ti dice che c'è stato attrito, sospetto che nei prossimi giorni emergeranno nuovi dettagli'', ha spiegato Brundle. Che Steiner abbia dato del ''wanker'' anche a Gene Haas? (L'epiteto - bunch of wankers, ''branco di... onanisti'' - colto da Netflix, che lo ha reso celebre e che Steiner utilizzò per descrivere sé e il suo team in un momento poco felice della storia della Haas). La sensazione è, come affermato da Brundle, che lo scopriremo presto.

Ayao Komatsu comments on his appointment as Team Principal of MoneyGram Haas F1 Team.#HaasF1 pic.twitter.com/n7mRVI86GF — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 10, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/01/2024