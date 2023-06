Steiner allontana la Ferrari dal suo futuro: "Il mio obiettivo a lungo termine è smettere"

I primi mesi di Frederic Vasseur alla guida della Scuderia Ferrari sono stati decisamente più complessi del previsto. Nonostante una serie di sostituzioni anche di figure chiave all'interno dell'organigramma della squadra, i risultati del Cavallino Rampante in F1 continuano ad essere deludenti e, anzi, si sta assistendo a una regressione rispetto al 2022. La crisi tecnica in cui si trova la squadra sembra non avere una rapida via d'uscita e sul manager francese si allungano già le prime ombre, con la prospettiva di una possibile sostituzione nel medio periodo.

FELICE ALLA HAAS Tra i candidati al ruolo che fu di Mattia Binotto c'è anche il suo amico Gunther Steiner. All'altoatesino vengono riconosciute doti di leadership, arricchite dal fatto di essere italiano e di conoscere già bene l'ambiente Ferrari. La sua attuale scuderia, la Haas, condivide fin dal suo esordio in F1 uno stretto rapporto tecnico con la Rossa, tanto da aver anche inaugurato una propria struttura direttamente a Maranello. Eppure, Steiner non sembra essere particolarmente sensibile al fascino del Cavallino Rampante. Quando gli è stato chiesto un parere circa un suo possibile passaggio in Ferrari, Steiner ha risposto: ''Sono molto felice alla Haas e non ho intenzione di trasferirmi da nessuna parte. Voglio finire il mio lavoro qui, quindi al momento non ci penso nemmeno''.

PROSPETTIVA PENSIONE Allungando lo sguardo al futuro con una prospettiva quinquennale, il 58enne Steiner ha spiegato di avere intenzione di allontanarsi dalla F1: ''Dove sarò tra cinque anni? Non ho mai fatto un piano quinquennale. Il mio obiettivo a lungo termine è di smettere con le corse. Non sono più così giovane!''. Considerando il grado di stress e le problematiche che comporta ricoprire il ruolo di team principal alla Ferrari, soprattutto negli ultimi anni, si può comprendere come una tranquilla pensione possa apparire più invitante. Perlomeno in assenza di una proposta concreta...

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/06/2023