È il turno della regina del Mondiale F1: LIVE la presentazione della Red Bull RB20

La scuderia di Milton Keynes svela ufficialmente le forme della monoposto punto di riferimento in F1: qualcuno riuscirà a fermare il campione in carica Max Verstappen e il compagno Sergio Perez?

La regina si è fatta attendere, ma adesso è finalmente pronta per presentarsi al mondo: la Red Bull svela questa sera in diretta - a partire dalle 20.30 ora italiana - la nuova RB20, la ventesima monoposto del brand austriaco in Formula 1, nonché la grande favorita per la vittoria del titolo (visto il dominio pressoché incontrastato della passata stagione). Qualcuno fermerà Max Verstappen e Sergio Perez? Clicca play nel box video qui sotto per la diretta streaming dell'evento.

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/02/2024