F1, segui in diretta streaming la presentazione della nuova Mercedes W15

La casa di Stoccarda svela a Silverstone l'ultima monoposto del marchio che sarà affidata a Lewis Hamilton: sarà anche quella giusta per il tanto atteso ottavo titolo mondiale del campione inglese?

Dopo la Ferrari, è il turno della Mercedes: nel giorno di san Valentino, stavolta è la casa di Stoccarda a togliere i veli alla nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1, che incidentalmente sarà anche l'ultima - al termine di un percorso lungo 12 stagioni - a essere affidata al supercampione Lewis Hamilton. L'appuntamento per conoscere la monoposto con cui la Stella prova a risollevarsi dopo due campionati da dimenticare è alle 11.15 di oggi, 14 febbraio 2024. Cliccando play sul video qui sotto potrete assistere alla presentazione in diretta streaming.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/02/2024