Mercedes, senti Coulthard: "Prenderei Alonso invece di Vettel"

Dopo l'annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, la Mercedes si trova a dover risolvere il rompicapo relativo al pilota da affiancare a George Russell a partire dal 2025. L'anno prossimo la F1 vivrà una stagione di transizione prima del debutto del nuovo regolamento tecnico relativo ai motori e questo permette al team guidato da Toto Wolff di valutare se scegliere un pilota a cui offrire un contratto annuale oppure se scommettere su un nome più a lungo termine.

NANDO MEGLIO DI SEB Le soluzioni sono potenzialmente tantissime, considerando anche che in rampa di lancio c'è il non ancora maggiorenne Andrea Kimi Antonelli che esordirà in F2 quest'anno e potrebbe essere pronto per la F1 tra un paio di stagioni. Tra le ipotesi più affascinanti ci sono quelle che riguardano l'ingaggio di un pilota di grande esperienza e di ricco palmares, ossia Fernando Alonso o Sebastian Vettel. Proprio su questo scenario si è soffermato l'ex pilota David Coulthard nel corso di una puntata del podcast Formula for Success: ''Se fossi la Mercedes, prenderei Alonso invece di Vettel. È in forma per la gara, capisce il motore grazie all’esperienza in Aston Martin, è ancora un gladiatore e ha entusiasmo e determinazione''.

F1: Sebastian Vettel e David Coulthard

IL CONFRONTO CON STROLL Tra le ragioni evidenziate da Coulthard c'è anche il diverso rendimento avuto dai due ex ferraristi nella loro esperienza in Aston Martin: ''Forse Seb era solo in difficoltà con lo sviluppo dell’Aston quando era lì. Ma non stava, in un certo senso, dando una lezione a Lance Stroll nel modo in cui abbiamo visto con Alonso. Quindi, se potessi avere Fernando, lo prenderei''. I confronti diretti con il pilota canadese sono decisamente sbilanciati a favore dello spagnolo: lo scorso anno Alonso ha battuto Stroll 18-4 in gara e 19-3 in qualifica, mentre la stagione precedente Vettel aveva avuto la meglio di poco, 10-9 in gara e 13-7 in qualifica.

SEB PER IL MARKETING Coulthard ritiene che l'ipotesi Vettel, nonostante il tedesco sia fermo da fine 2022, avrebbe comunque dei vantaggi nel caso in cui non fosse possibile ingaggiare Alonso, a patto che il tre volte iridato non sfiguri nel confronto diretto con Russell: ''Se non riuscessero ad ingaggiare Alonso, allora penso che Vettel potrebbe essere una buona opzione con esperienza. Sarebbe sicuramente anche una buona storia di marketing, a patto che non si faccia sbattere le porte in faccia da Russell. Penso che George sia straordinariamente veloce, quindi non sarebbe facile per Seb''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/02/2024