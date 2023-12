L'omaggio di Hamilton e Alonso a Schumacher: "Ispirazione per tutti"

In uscita in Germania un nuovo documentario dedicato a Michael Schumacher, intervengono anche Hamilton e Alonso

A quasi 10 anni dall'incidente sugli sci a Meribel, un nuovo documentario si occupa della figura leggendaria di Michael Schumacher. Al suo interno troviamo anche le testimonianze di due dei più grandi piloti degli ultimi decenni della F1, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, i quale rendono omaggio al sette volte campione del mondo.

STAFFETTE TRA CAMPIONI Le carriere di questi piloti si sono intrecciate con quella di Schumacher sotto diversi aspetti. Dopo aver gareggiato contemporaneamente in F1 tra il 2010 e il 2012 Hamilton, che condivide con Schumacher il record di titoli iridati, prese il posto del tedesco alla Mercedes nel 2013. Il britannico ha sottolineato come il tedesco avesse a sua volta raccolto l'eredità di Ayrton Senna: ''Un grande pilota a tutti gli effetti. Ha vinto la gara nel giorno in cui Ayrton è morto. Stava semplicemente vincendo tutto!''.

MODELLO PER UNA GENERAZIONE Un capitolo importante nella carriera di Schumacher lo ha avuto anche Alonso. Lo spagnolo fu il pilota che interruppe la striscia di successi iridati di Schumacher, vincendo il titolo nel 2005 e bissando nel 2006 al termine di un intenso duello proprio con l'allora pilota della Ferrari. Alonso ha ricordato il ruolo avuto da Schumacher per i piloti della sua generazione: ''E' un pilota incredibile, vedere Michael dominare lo sport è stato un'ispirazione per tutti i piloti della mia generazione quando eravamo nei kart e nelle formule junior. Ha cambiato il modo di affrontare le gare, la preparazione fisica, la determinazione, l’etica del lavoro durante il fine settimana con gli ingegneri, molte cose nello sport sono cambiate grazie a Michael, in meglio''.

ESCLUSIVA TEDESCA Il documentario si chiama ''Being Michael Schumacher'' (''Essere Michael Schumacher''), è prodotto in lingua tedesca e composto da cinque episodi. Al momento verrà trasmesso esclusivamente in Germania a partire da giovedì 14 dicembre dal canale ARD che lo metterà a disposizione sulla propria mediateca.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/12/2023