Alonso dopo il duello con Perez: "Quello con Schumacher a Imola fu più semplice"

Il GP Brasile 2023 ha aggiunto una nuova epica pagina alla lunga carriera di Fernando Alonso. Lo spagnolo è stato protagonista di un emozionante duello con Sergio Perez, durato tutta l'ultima parte di gara e risoltosi con una volata di stampo ciclistico che ha visto i due piloti separati da 53 millesimi sotto alla bandiera a scacchi, dopo essersi superati a vicenda due volte nei due giri conclusivi. Il due volte campione del mondo ha fatto rivivere agli appassionati delle emozioni simili a quelle del suo lungo duello con Michael Schumacher che infiammò le tribune di Imola ben 18 anni fa.

PIU' FACILE CON SCHUMI Nella conferenza stampa successiva alla gara di Interlagos, è stato chiesto ad Alonso un confronto tra le due battaglie: ''È stato più facile nel 2005 perché non c'era il DRS. Questo probabilmente lo ha reso più semplice. Ora, con il DRS, sembra un po' diverso e anche tu devi giocare le tue carte in modo un po' diverso. Anche la gestione delle gomme è molto diversa rispetto ad allora, quando magari potevi spingere la gomma fino in fondo''. Nel GP San Marino 2005 Schumacher arrivò alle spalle di Alonso, cercando poi per diversi giri di trovare un varco per superarlo ma senza mai riuscire ad affondare il colpo.

PIU' SPETTACOLO CON IL DRS Alonso è uno degli ultimi piloti sulla griglia di partenza ad aver corso in F1 sia quando non c'era l'ala mobile posteriore sia quando è stata introdotta. Secondo il pilota dell'Aston Martin, la gara di Interlagos ha dimostrato perché il DRS aiuti lo spettacolo in pista: ''Se nel 2005 perdevi la posizione allora era un addio, non potevi recuperare mentre qui ho avuto un'altra possibilità. Il DRS è stato introdotto per offrire un po' più spettacolo e oggi ne è stato un buon esempio perché a due giri dalla fine vieni sorpassato e poi hai un'altra possibilità, soprattutto qui in Brasile. Lo abbiamo visto anche nella Sprint, se si effettua un sorpasso alla curva 1, c'è la possibilità - una forte possibilità - che alla curva 4 qualcuno riprenda la posizione. Ecco perché nelle gare a Interlagos assistiamo sempre a delle belle battaglie. È stato un fine settimana spettacolare, come sempre qui in Brasile. A volte è il meteo a offrire questo grande spettacolo e penso che questo weekend, anche senza pioggia o maltempo, abbiamo visto gare incredibili. Quindi c’è qualcosa in questa pista che offre sempre un’opportunità perfetta per la F1 di brillare ed è stato bello''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/11/2023