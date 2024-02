La clausola del contratto di Hamilton che vieta alla Ferrari di "fare spesa" in Mercedes

Non ci sarà un massiccio trasferimento di ingegneri tra Mercedes e Ferrari nei prossimi mesi. La scuderia di Maranello non dovrebbe infatti poter fare “la spesa” a Brackley – così come si era ipotizzato nei primissimi giorni dopo l’annuncio a sorpresa dell’ingaggio di Lewis Hamilton – a causa di una clausola specifica del contratto che l’inglese aveva firmato lo scorso agosto. A raccontare l’indiscrezione è Roberto Chinchero su Motorsport.com, che spiega come la Mercedes avesse inserito nell’accordo con il sette volte campione del mondo una “non-poaching clause” (poaching in inglese significa “bracconaggio”) per evitare che un’eventuale uscita del pilota potesse causare problemi all’organizzazione tecnica del team.

F1: Lewis Hamilton e Peter Bonnington

VEDI ANCHE

BONO E SHOVLIN Questo significa indirettamente che il fido ingegnere di pista di Sir Lewis, Peter Bonnington, e il direttore delle operazioni in pista, Andrew Shovlin, entrambi indicati come possibili rinforzi del Cavallino, non potranno seguire Hamilton in Ferrari a meno di pagare penali molto costose o di ottenere l’ok della Mercedes. Una situazione che comunque non è nuova in Formula 1: nel 2015, ad esempio, per via di una clausola simile inserita nel proprio contratto con la Red Bull, Sebastian Vettel non aveva potuto portare a Maranello il proprio ingegnere di pista dell'epoca, Guillaume Rocquelin.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/02/2024