Aston Martin F1, presentata la AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll

La settimana delle presentazioni di tutte le big del campionato di Formula 1 2024 si apre all’insegna del verde con la AMR24, e cioè con la nuova Aston Martin che sarà portata in pista per il secondo anno consecutivo da Fernando Alonso e Lance Stroll. Una macchina che è la prima a essere interamente progettata all’interno dell’avveniristico nuovo Aston Martin Racing Technology Centre di Silverstone, e che può essere considerata come un’evoluzione dell’auto che per tutta la prima parte della scorsa stagione ha dato del filo da torcere in vetta alla dominante Red Bull.

F1 2024: la nuova Aston Martin AMR24

LE NOVITÀ L’ultima creatura del direttore tecnico Dan Fallows, ex braccio destro di Adrian Newey in Red Bull, si presenta completamente rinnovata sul piano del telaio, del musetto, dell’ala anteriore e delle sospensioni anteriori e posteriori. Evidente anche il lavoro di dimagrimento della carrozzeria nella zona delle pance laterali che, similmente a quanto visto sulla RB19 di Verstappen, presentano un ampio sottosquadro – la zona che si trova sotto la presa d’aria delle pance, la cui imboccatura è molto sottile come sulla Red Bull dello scorso anno – allo scopo di convogliare i flussi verso il fondo e le sospensioni posteriori. L’obiettivo del team di ingegneri inglesi è stato non solo quello di aumentare le prestazioni, ma anche di ampliare la finestra di funzionamento della macchina per renderla un po’ più adatta a tutte le condizioni e a tutte le piste del Mondiale.

F1 2024: la nuova Aston Martin AMR24

LIVREA Pochissime le novità, invece, sul piano della colorazione che resta verde metallizzata in perfetto stile Aston Martin, con l’ormai classica striscia verde lime che percorre tutta la fiancata. Rispetto alla AMR23, avanzano le parti non verniciate e quindi lasciate in nero carbonio, soprattutto nella zona delle pance laterali e del cofano motore: un espediente utile per risparmiare qualche etto alla bilancia e avere più margine per giocare con le zavorre nell’ottica di arrivare al peso minimo regolamentare di 798 kg. Una tendenza ben evidente un po’ in tutte le monoposto F1 presentate fin qui, con la sola eccezione della coloratissima Racing Bulls.

F1 2024: la nuova Aston Martin AMR24

PAROLA AI PILOTI “Sono orgoglioso dei risultati – spiega Fernando Alonso – che il team ha raggiunto in così poco tempo. Non solo per i progressi in pista, ma anche per gli investimenti fatti per l’AMRTC (Aston Martin Racing Technology Centre, ndr). Mi emoziona sempre l’inizio di ogni nuova stagione, anche se questa è la mia 21esima come pilota in F1. La squadra ha lavorato al massimo sulla AMR24 e, anche se ci sono molte domande a cui dare risposta nei test e nelle prime gare, sono eccitato all’idea di salire in macchina per la mia seconda stagione in verde”. “Siamo ancora un team giovane – aggiunge Lance Stroll – ma cresciamo velocemente. C’è tanta fame in squadra e tutti vogliamo spingere sui risultati dello scorso anno dopo aver imparato di più sulla macchina. Credo che la stagione inizierà bene e non vedo l’ora di cominciare”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/02/2024