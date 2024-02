La McLaren toglie i veli dalla MCL38: ecco la nuova F1 di Norris e Piastri - FOTO e VIDEO

La scuderia di Woking ha tolto i veli alla monoposto 2024 prima di scendere in pista per un primo test di 200km a Silverstone. Ecco le novità più interessanti della macchina "papaya" al via del Mondiale

Erano stati i primi, già a gennaio, a svelare al mondo la livrea per il 2024. La McLaren ha atteso però il giorno di san Valentino – poco importa che lo scorso anno la ricorrenza non abbia portato grande fortuna alla Ferrari – per farci conoscere anche le forme della nuova MCL38, la monoposto di Formula 1 che sarà affidata per il secondo anno di fila alla coppia giovane e di grande talento formata da Lando Norris e da Oscar Piastri. Una macchina che presenta particolari innovativi e in controtendenza con la scelta maggioritaria di seguire la filosofia Red Bull e che, almeno stando a come si era concluso il Mondiale 2023, si candida a inserirsi con convinzione nella lotta di vertice.

PANCE UNICHE Ormai abbiamo fatto l’abitudine con il concetto che, almeno tra le parti in bella vista, è soprattutto la zona delle pance laterali che consente ai team di diversificare il disegno delle auto. Pance che sulla nuova McLaren sono molto snelle e sinuose, con un sottoquadro piuttosto pronunciato che forma un canale inferiore alla pancia stessa che indirizza i flussi d’aria verso il fondo (come già visto con la precedente MCL60). La parte che segna una discontinuità è invece la presa d’aria, che non è dotata del “labbro inferiore” d’ispirazione Red Bull adottato anche dalla Ferrari, ma da un piccolo “labbro superiore”. Particolare è anche l’imboccatura della presa d’aria, che non è più una striscia quanto più sottile possibile, ma è un po’ più spessa in altezza ma al contempo sensibilmente più stretta in larghezza. Di sicuro una soluzione che rende la nuova monoposto di Woking unica rispetto alle dirette rivali viste fino a ora.

CI SONO I “CANNONI” Non mancano poi i già visti “cannoni” sulla parte bassa del cofano motore, che avvolgono lo scarico e indirizzano i flussi d’aria verso l’ala posteriore e la beam wing (i piccoli profili alari posizionati nella parte bassa dell’alettone). La sospensione anteriore è pull-rod a tirante come sulla Red Bull, mentre al posteriore sembra esserci la nuova push-rod a puntone, imposta dalla meccanica realizzata dai motoristi Mercedes. Le pance sono spioventi verso il basso (cosiddetto “downwash”), come già ampiamente visto nella passata stagione. Nelle prossime ore la MCL38 scenderà in pista a Silverstone per un primo filming day di prova.

PARLANO I PILOTI “Sono felice di mettermi al volante della MCL38 – spiega Lando Norris – per vedere come si comporta in pista. La livrea sembra fantastica sulla nuova macchina e quindi sarà divertente essere al volante già oggi. Non vedo l’ora di poterla testare intensamente in Bahrain, ma ho piena fiducia nel fatto che il team continuerà a spingere dalle basi della svolta prestazionale della scorsa stagione”. “Non sapremo dove ci troviamo – aggiunge Oscar Piastri – rispetto ai nostri avversari fino al primo GP in Bahrain, ma ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità. Le prossime settimane ci porteranno dentro un anno molto intenso e un ringraziamento va alla squadra per tutto ciò che ha fatto per il 2024. Non vedo l’ora di iniziare la mia seconda stagione in F1”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/02/2024