La McLaren sorprende tutti: svelata a sorpresa la livrea dell'auto 2024 - FOTO E VIDEO

La McLaren anticipa tutti e, a sorpresa, svela online la colorazione della macchina 2024. Che si chiamerà MCL38 tornando alla numerazione classica dopo che, nella passata stagione, con il nome MCL60 si era invece celebrato il sessantesimo compleanno del brand. E che sarà in pista il prossimo 14 febbraio a Silverstone per un primo shakedown prima di viaggiare verso il Bahrain per i primi test precampionato.

F1 2024, la livrea McLaren MCL38 | Foto: McLaren

PIÙ PAPAYA A risaltare subito alla vista è il maggiore utilizzo dell’arancione papaya, ormai da qualche anno uno dei più evidenti tratti distintivi del marchio in Formula 1. Arancione papaya che, almeno allo stato attuale e salvo eventuali modifiche nella versione definitiva, è l’unico vero colore della livrea: sparisce infatti il celeste usato come secondo colore nel 2023, mentre prende sempre più campo il nero-carbonio utile a risparmiare qualche etto alla bilancia. Nella galleria fotografica in fondo all'articolo, tutti i dettagli della nuova colorazione McLaren 2024.

PARLA STELLA “Dopo un inverno intenso e produttivo – spiega il team principal Andrea Stella – ci dirigiamo verso il 2024 con l’obiettivo di continuare il nostro percorso verso la parte alta della classifica. L’anno scorso la squadra ha gettato solide basi per il futuro. Con le nuove infrastrutture potenziate e le persone giuste al proprio posto, dobbiamo continuare ad alzare i nostri standard cercando le alte prestazioni in tutto ciò che facciamo. La livrea del 2024 è fantastica e non vedo l’ora di vedere la nostra entusiasmante coppia di piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, portare la MCL38 in pista il prossimo mese”.

I PILOTI “La nuova stagione – commenta Lando Norris – sarà la mia sesta in Formula 1 e spero che i risultati ottenuti come squadra nel 2023 ci diano l’impulso per iniziare con il piede giusto in Bahrain. La nuova livrea sembra fantastica, sono sicuro che i tifosi la ameranno tanto quanto me. Tutti in fabbrica hanno lavorato duramente nella pausa invernale e non vedo l’ora di mettermi al volante per sfidare i nostri rivali”. “La livrea del 2024 – aggiunge Oscar Piastri – sembra davvero fantastica e non vedo l’ora di gareggiare nei colori iconici della McLaren per una seconda stagione. Ho creato ricordi speciali con la squadra nel mio anno da esordiente, conquistando due podi e una vittoria nella Sprint. Lavorerò sodo insieme a tutta la squadra per replicare quei risultati anche nel nuovo anno regalando ai fan momenti memorabili”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/01/2024