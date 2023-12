Capitali freschi per la McLaren: il fondo sovrano del Bahrain verso il 100% delle quote

Il fondo sovrano bahreinita Mumtalakat guida la ricapitalizzazione del gruppo inglese valutato 2.2 miliardi di dollari, mirando a rilevare il 100% delle quote

rivelarlo sono alcune fonti dall’Inghilterra, secondo cui la casa automobilistica con base a Woking che controlla la prestigiosa scuderia di Formula 1 – la più vincente della storia, dopo la Ferrari – potrebbe interamente passare nelle mani del fondo Mumtalakat Holding.

McLaren Technology Center a Woking, Surrey, UK

CAPITALI FRESCHI La modifica nell’assetto societario, secondo quanto riportato dai giornalisti inglesi di Sky News, sarebbe diretta conseguenza della ricapitalizzazione del gruppo, volta a portare nelle casse McLaren nuovi fondi per assicurare alla casa un futuro stabile dopo le difficoltà affrontate nel corso della pandemia. Il fondo sovrano del Bahrain era comunque già in possesso di una quota di ampia maggioranza, visto che dopo l’uscita di scena di Ron Dennis nel 2017 deteneva il 75% delle azioni a fronte del 25% in mano all’imprenditore franco-saudita Mansour Ojjeh, morto nel 2021.

OLTRE I 2 MILIARDI La McLaren non ha ancora commentato o ufficializzato la notizia, ma nei giorni scorsi è stato un comunicato di Bahrain Mumtalakat Holding che ha dato la conferma dell’avvenuta ricapitalizzazione del gruppo, propedeutica al nuovo assetto societario. Non ci si aspetta invece una modifica al vertice, con Zak Brown che dovrebbe restare amministratore delegato di McLaren Racing visto che era stato scelto proprio dal fondo bahreinita dopo l’addio di Dennis. Secondo Forbes, il gruppo McLaren (che comprende anche il team di Formula 1) avrebbe un valore di mercato che si aggira intorno ai 2.2 miliardi di dollari.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/12/2023