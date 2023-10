McLaren: Tony Kanaan nominato direttore sportivo

PROMOZIONE KANAAN Il paddock dell'Indycar series anche in questo periodo di off-season non manca di novità ed indiscrezioni confermando come dietro le quinte si stia lavorando da tempo alla prossima stagione. L'ultima novità del campionato americano riguarda il team Arrow McLaren: dopo la disputa con Alex Palou, ora portata in sede legale per la rottura del contratto da parte dello spagnolo, la squadra voluta da Woking per l'Indycar series ha annunciato la promozione a direttore sportivo di Tony Kanaan. Dopo aver appeso il caso al chiodo all'indomani della 500 miglia di Indianapolis dello scorso maggio, il brasiliano aveva assunto il ruolo di 'advisor' proprio in seno al team McLaren.

PARTNERSHIP JUNCOS-MCLAREN Ristrutturazione molto ampia quella nel team inglese operato dallo Schmidt/Peterson Motorsport: Brian Barnhart sarà direttore generale ma riporterà a Gavin Ward, nominato Team Principal della struttura riportando direttamente a Zak Brown, CEO McLaren. Ward dovrà coordinare la nuova partnership che verrà intrapresa con il team Juncos Racing a partire dal 2024 che dovrebbe permettere di collaborare sul fronte tecnico e commerciale con la possibilità di crescere nuovi piloti.

Pubblicato da Marco Borgo, 03/10/2023