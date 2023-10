Piastri e Norris fanno felice la McLaren: "Una delle coppie più forti in futuro"

Nel giorno in cui Max Verstappen conquista il suo terzo titolo iridato, la F1 ha avuto la conferma di avere in griglia altri due talenti pronti per lottare per le posizioni di vertice. Oscar Piastri ha ottenuto la sua prima vittoria, seppur non considerata così a livello statistico, nella Sprint del GP Qatar, mentre Lando Norris ha mostrato ancora una volta la sua maturità recuperando posizioni con sorpassi spettacolari negli ultimi giri, fino a raggiungere il terzo posto.

LANDO LODA OSCAR Per la McLaren si tratta di un altro risultato di prestigio dopo il doppio podio di Suzuka ottenuto due settimane fa. Norris ha riconosciuto i meriti di Piastri: ''Sento che Max ha rubato un po' le luci della ribalta a Oscar, ma entrambi se le meritano oggi''. Quando gli è stato chieso cosa gli sia mancato per ottenere un risultato come l'australiano, Norris è stato ironico come spesso: ''Niente, solo mancanza di talento. Ci ho provato a lungo, ma Oscar ha fatto un mega lavoro questo fine settimana. Ho fatto molti errori e lui no, ha capitalizzato e ha fatto un lavoro migliore, quindi tanto di cappello a lui. Immagino che tutti abbiano fine settimana come questo. È un peccato che lo faccia quando la macchina è così veloce''. A soli 24 anni, e complice il sistema di punteggio più generoso rispetto al passato, Norris è già diventato il pilota che nella storia della F1 ha conquistato più punti senza mai vincere un gran premio.

COPPIA DEL FUTURO Al di là del rammarico di Norris per i piccoli errori commessi finora in Qatar, la McLaren si trova tra le mani una coppia potenzialmente fortissima in vista delle prossime stagioni. Se il britannico ha già diversi anni di esperienza alle spalle, Piastri nel suo campionato da rookie sta dimostrando una crescita esponenziale. Ralf Schumacher vede in loro due potenziali campioni del mondo: ''La McLaren è in una posizione molto comoda per il futuro perché ha due piloti giovani ed eccellenti. Norris sembra ancora migliore sui long run grazie alla sua esperienza, quindi ci vorrà più tempo per Piastri. Ma è qualcuno che ha il potenziale per competere per i titoli in futuro. Ne sono assolutamente sicuro. In futuro, la coppia Norris-Piastri sarà sicuramente una delle più forti in campo. Norris è già ai massimi livelli, mentre Piastri ha sicuramente bisogno di un altro anno o due. Come debuttante, è già ad un livello incredibile e si deve presumere che anche il suo compagno di squadra possa essere un futuro campione del mondo''. Un grosso problema per la coppia si chiama Max Verstappen: l'olandese è più vecchio di Norris di appena due anni e potrebbe essere un ostacolo tostissimo per gran parte della loro carriera.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/10/2023