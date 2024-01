Dopo Leclerc tocca a Norris: Lando rinnova con la McLaren

Il McLaren F1 Team ha annunciato la permanenza di Lando Norris anche oltre il 2025, scadenza del precedente contratto, dopo aver firmato un prolungamento ''pluriennale'' di cui non è stata indicata la durata nel comunicato. Il giovane pilota britannico Norris corre per la McLaren da quando è entrato in Formula 1 nel 2019, e il suo nuovo rinnovo va a estendere l'ultimo contratto firmato con la squadra due anni fa, che sarebbe dovuto scadere alla fine della prossima stagione. Norris deve ancora vincere un Gran Premio, ma ha ottenuto 13 podi nelle sue prime cinque stagioni in questo sport.

F1 2023, GP Brasile: Lando Norris (McLaren)

OTTIMA ANNATA Il 24enne ha vissuto la sua migliore stagione in seno al blasonato team britannico proprio nel 2023, emergendo nella seconda parte della stagione dopo l'evidente step tecnico della sua MCL60, salendo sul podio sette volte e concludendo l'anno in sesta posizione in campionato con 205 punti. L'anno scorso è arrivato amche secondo sei volte dietro a Max Verstappen, più spesso di qualsiasi altro pilota.Norris ha dichiarato di essere molto felice di restare con la squadra di Woking per le stagioni future. ''Sono cresciuto con la McLaren e mi sento a casa qui, la squadra è come una famiglia per me'', ha detto il britannico. “Il viaggio finora è stato entusiasmante, abbiamo avuto alti e bassi, ma la scorsa stagione ha mostrato il nostro desiderio di tornare a competere in prima fila”.

F1 2023, Lando Norris e Oscar Piastri (McLaren)

COPPIA STABILE Il caposquadra della McLaren, Andrea Stella, ha affermato che Norris e il team hanno l'ambizione condivisa di vincere di nuovo i campionati in futuro. “Lando è cresciuto come pilota e come persona da quando è entrato in McLaren nel 2017”, ha spiegato il manager italiano. “Ha impressionato la scorsa stagione, giocando un ruolo importante nei nostri progressi durante tutto l’anno, assicurandosi sette podi con molte guidate fantastiche”. L'annuncio assicura la formazione dei piloti della McLaren almeno fino alla fine della stagione 2026, con il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, che ha firmato un prolungamento del contratto alla fine dello scorso anno dopo la sua impressionante stagione da rookie.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/01/2024