Leclerc prolunga il contratto con la Ferrari

La Ferrari ha comunicato di aver prolungato il contratto che lega il monegasco Charles Leclerc alla scuderia di Maranello. Al momento, non è stata specificata la durata del nuovo accordo: si parla di un generico ''prossime stagioni'' che sicuramente va a comprendere quantomeno tutto il 2026, anno in cui debutteranno i nuovi motori in F1. Il precedente contratto era valido fino al termine della stagione 2024 e la sua estensione era attesa proprio per queste settimane, prima dell'inizio del nuovo campionato. Leclerc, entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2016, ha esordito nel Circus nel 2018 al volante dell'Alfa Romeo Sauber, venendo promosso l'anno successivo in prima squadra. Con la Rossa ha conquistato 5 vittorie e ben 23 pole position, un dato che lo pone al secondo posto tra i piloti che hanno gareggiato per la Ferrari, alle spalle di Michael Schumacher e a pari merito con Niki Lauda. Inoltre, ha collezionato un totale di 30 podi e 1035 punti con la scuderia di Maranello, piazzandosi al secondo posto della Classifica Piloti nel 2022.

LE PRIME PAROLE Leclerc ha commentato così il nuovo accordo firmato con il Cavallino Rampante: ''Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Santa Devota cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire''.

UNO DI FAMIGLIA Il legame che unisce Charles Leclerc alla Ferrari è stato sottolineato anche dalle parole del team principal Frederic Vasseur: ''Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il DNA della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/01/2024