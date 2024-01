L'Autodromo di Monza si rinnova in vista del GP Italia: "Lo renderemo uno dei migliori al mondo"

Sono scattati con una cerimonia simbolica, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i lavori di ammodernamento dell'Autodromo Nazionale di Monza. L'opera, molto attesa e fondamentale per garantire la permanenza del GP di F1, durerà 140 giorni con un investimento pari a 21 milioni di euro. La 93esima edizione del GP Italia, in programma a inizio settembre, vedrà Monza presentarsi a piloti, team e spettatori già sotto una veste rinnovata.

Monza, l'avvio dei lavori alla presenza del Ministro Salvini

I LAVORI L'obbiettivo è rendere il circuito più moderno, sicuro, confortevole e sostenibile. Tutti i lavori saranno svolti ponendo attenzione a ridurre al minimo l'impatto ambientale. Verranno utilizzato materiali ottenuti da materie prime rigenerate e rigenerabili, riducendo al minimo lo sfruttamento di risorse vergini. L'obiettivo è quello di ridurre sia l'inquinamento atmosferico sia quello acustico. Nel dettaglio, l'ammodernamento porterà le seguenti novità:

pavimentazione flessibile di nuova concezione , che renderà il tracciato più performante, sia in termini di velocità che di resistenza;

demolizione e ricostruzione dei cordoli presenti lungo le curve;

rifacimento del sistema di raccolta delle acque e drenaggio (il nuovo sistema è stato studiato, specificatamente, per far fronte ai sempre più frequenti eventi atmosferici estremi);

riqualificazione del viale di ingresso da Vedano ; VEDI ANCHE F1, Monza e Imola verso il rinnovo "in coppia" fino al 2030. Aci: "Mancano i dettagli" Monza, Russell vorrebbe cambiare la Prima Variante

demolizione e ricostruzione di 3 sottopassi (ingresso Santa Maria alle Selve, adiacente alla piscina, e i due che raggiungono viale Mirabello, passando sotto il rettifilo compreso tra variante Ascari e curva Parabolica-Alboreto);

realizzazione di un nuovo sottopasso che collegherà Porta Vedano alla Parabolica;

realizzazione di nuovi percorsi pedonali in calcestre, materiale ideale per pavimentazioni pedonali all’aperto.

Inoltre, in tutti i sottopassi il traffico pedonale e quello veicolare verranno separati per garantire una maggiore sicurezza, mentre verrà creato un nuovo accesso per i mezzi pesanti.

PROGETTO TRIENNALE Il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha presentato così quest'importante nuovo capitolo nella storia di Monza: ''Vogliamo coniugare la storia straordinaria di questo impianto, che ha ospitato le gesta dei campionissimi di tutti i tempi del motorsport mondiale, con la ricerca tecnologica e le soluzioni architettoniche più all’avanguardia, naturalmente nel massimo rispetto del luogo iconico nel quale siamo. Siamo infatti all’interno del secondo parco recintato in Europa come estensione, un parco vincolato, un tesoro da custodire anche per le generazioni future. All’interno di questo contesto abbiamo progettato e da oggi in avanti lavoreremo per la realizzazione di un progetto ambizioso che avrà come scopo, nel giro di tre anni, quello di completare un restyling significativo dell’Autodromo. L’obiettivo, quello di far sì che il nostro impianto si allinei ai migliori circuiti di tutto il mondo, come qualità dell’offerta fornita, conservando il plus degli oltre cento anni di storia, patrimonio unico dell’Autodromo Nazionale Monza. [...] I primi interventi sono indirizzati a salvaguardare la fruibilità dell’impianto e la sicurezza del pubblico, cercando nel frattempo di arrivare al prossimo gran premio, dando subito un’immagine nuova ed accattivante del circuito''.

PASSO FONDAMENTALE Per la F1 era presente il CEO Stefano Domenicali, il quale ha sottolineato come questo investimento fosse necessario per confermare la permanenza del GP Italia in calendario: ''Gli importanti lavori che iniziano qui oggi rappresentano il primo passo che serve ad adeguare l’impianto di Monza agli standard richiesti dalla moderna F1. Voglio ringraziare il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, il Presidente della Lombardia, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e il sindaco di Monza per lo sforzo che ha portato a questo annuncio e a rendere possibile gli investimenti. Non vedo l’ora che questi lavori siano completati in tempo per il Gran Premio d’Italia di settembre e auspico che l’intero programma di lavori continui nei prossimi anni''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2024