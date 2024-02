La presentazione della Kick Sauber Stake F1 Team in diretta dalle 20:00

La terza auto a svelarsi in vista della stagione 2024 di F1 è la Kick Sauber, ex Alfa Romeo e ribrandizzata come Stake F1 Team. Confermati i piloti Bottas e Zhou

Dopo Haas e Williams, che hanno svelato finora solo le loro livree aggiornate con le quali affrontaranno la stagione 2024 di Formula 1, il terzo team a svelare le sue novità sarà lo Stake F1 Team. Se non vi suona il nome, nessun problema, parliamo dell'ex Alfa Romeo Racing, ovvero della Sauber - o Kick Sauber - come marketing vuole. A Londra dalle ore 19:00, le 20:00 italiane, andrà in scena l'unveiling della C44, la monoposto con la quale Valtteri Bottas e Guanyu Zhou affronteranno la loro terza stagione consecutiva da compagni di squadra. Potrete seguire la presentazione in diretta qui sotto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/02/2024