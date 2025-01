Angela Cullen e Lewis Hamilton insieme in Ferrari? Il selfie che ha fatto impazzire i tabloid

Angela Cullen potrebbe tornare a lavorare con Lewis Hamilton, ma in Ferrari? I tabloid ci credono, lei chiude il profilo social

Il legame tra Angela Cullen e Lewis Hamilton continua a far discutere, anche a quasi due anni dallafine della collaborazione professionale. La preparatrice atletica neozelandese, figura di riferimento nel mondo della Formula 1, ha lavorato al fianco del sette volte campione del mondo dal 2016 al marzo 2023, contribuendo al successo del campione inglese con un supporto costante e instancabile. Sebbene abbiano scelto di intraprendere strade diverse,l’amicizia tra Cullen e Hamilton rimane forte, come dimostrato da un recente post condiviso dalla preparatrice sui social media.

Un omaggio social al numero 44 di Lewis Hamilton

In vacanza sulle Alpi austriache, nei giorni scorsi Angela Cullen ha pubblicato una storia Instagram che ha rapidamente catturato l’attenzione dei tabloid inglesi. Nel selfie, la preparatrice atletica appare davanti all’ingresso di una pista da sci segnalata dal numero 44 rosso, un chiaro riferimento al numero con cui Hamilton corre da molti anni, e alla sua nuova avventura in Ferrari. Vestita in una tuta rossa, Cullen rende così omaggio al pilota, alimentando speculazioni su un possibile ritorno della coppia nella nuova avventura di Sir Lewis con la Scuderia di Maranello. Tuttavia, è probabile che il gesto sia semplicemente un tributo nostalgico al loro lungo rapporto di collaborazione e amicizia.

C'è di più: proprio nelle ultime ore, la 50enne neozelandese si è spinta a cancellare il proprio profilo Instagram, attualmente non più raggiungibile. Forse una reazione alle voci impazzite da parte dei media britannici circa la possibile ricomposizione della coppia di successo con Hamilton, con cui la preparatrice ha lavorato dal 2016 al 2023.

Angela Cullen: dal successo in Formula 1 all’IndyCar

Dopo la separazione da Hamilton, Cullen ha continuato la sua carriera nel motorsport, lavorando con il promettente pilota neozelandese Marcus Armstrong, membro fino al 2021 della Ferrari Driver Academy. Armstrong ha gareggiato nella IndyCar Series con il team Chip Ganassi tra il 2023 e il 2024, conquistando come miglior risultato un terzo posto a Detroit. Nel 2025, Armstrong passerà al team Meyer Shank Racing, portando con sé l’esperienza e la guida di Cullen, che resta una delle figure più influenti nel settore della preparazione atletica per i piloti.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Lewis Hamilton e la fisioterapista Angela Cullen (Mercedes AMG F1)

La relazione professionale tra Angela Cullen e Lewis Hamilton rappresenta un capitolo importante nella storia recente della Formula 1. Nonostante abbiano preso strade diverse, l’impatto che hanno avuto reciprocamente nelle rispettive carriere è evidente e continua a essere celebrato, sia attraverso i successi sportivi sia nei gesti che sottolineano la loro forte connessione.

