Hamilton e il difficile distacco da Angela Cullen: "Ci mandiamo messaggi ogni giorno"

Quello di Melbourne sarà il secondo weekend di gara senza la fedele Angela Cullen per Lewis Hamilton. La fisioterapista tuttofare del britannico ha interrotto il suo rapporto professionale con il pilota della Mercedes due settimane fa per dedicarsi alla propria vita e a un nuovo progetto lavorativo. Una separazione consensuale, anche se la perdita di una figura chiave degli ultimi sette anni non è stata sicuramente indolore per Hamilton.

BLOCCATI ASSIEME Mentre la F1 si trova a Melbourne per il GP Australia, Cullen ha postato sui social media un suo volo in solitaria sul parapendio. Dopo tanti anni spesi sui tracciati di tutto il mondo, la neozelandese si sta godendo la vita, ma il distacco dal suo illustre ex cliente non è stato totale. A svelarlo è stato lo stesso Hamilton: ''Angela sta vivendo la sua vita in questo momento. Ha così tante idee sulle cose che vuole fare. Ci inviamo messaggi praticamente ogni giorno. Faremo ancora paracadutismo insieme. Saremo sempre nella vita l'uno dell'altro. Siamo bloccati l'uno con l'altro, sfortunatamente o per fortuna''.

IL SOSTITUTO Come detto, oltre che fisioterapista la Cullen è stata una tuttofare per Hamilton, del quale era praticamente l'ombra nei weekend di gara. A riguardo, il britannico ha aggiunto: ''Ne abbiamo vissuti alti e bassi. Sono grato che il nostro rapporto sia buono com'è. Probabilmente abbiamo avuto una delle relazioni più lunghe nello sport. Sono incredibilmente grato per lei, la amo teneramente''. Anche se non è facile sostituire una simile figura, accanto a Hamilton resta una conoscenza di lunga data: ''Ora ho uno dei ragazzi, Stevo, che è stato con me sin dalla mia prima gara con la McLaren. Mi sta aiutando anche lui''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/03/2023