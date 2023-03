Nelson Piquet condannato in Brasile per le frasi razziste e omofobe contro Lewis Hamilton

Lo scandalo, stavolta, non è stato soltanto mediatico: dopo essere finito nell’occhio del ciclone delle polemiche per le frasi razziste e omofobe pronunciate contro Lewis Hamilton, il tre volte iridato di Formula 1 Nelson Piquet è stato infatti condannato a pagare una cospicua somma di denaro a titolo di risarcimento danni. Ospite di un podcast, l’ex pilota brasiliano aveva commentato il celebre incidente di Silverstone 2021 tra Hamilton e Max Verstappen (che è il fidanzato della figlia Kelly) apostrofando l’inglese con una parola razzista. Nei giorni seguenti, poi, erano venute fuori ulteriori sue considerazioni di stampo omofobo sul campione della Mercedes, relative alla bruciante sconfitta subita da Rosberg nel 2016.

F1 GP Gran Bretagna 2021, Silverstone: Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull)

LA CONDANNA Inevitabile e comprensibile è stato poi lo scandalo mediatico, seguito dalla dura presa di posizione da parte della F1 e della Mercedes, che hanno condannato duramente le parole di Piquet. Alla condanna verbale, si aggiunge oggi però anche quella processuale: coinvolto in un procedimento per risarcimento dei danni morali da alcune associazioni per la difesa dei diritti LGBT+ in Brasile, il campione del mondo 1981, 1983 e 1987 è stato infatti condannato al pagamento di 5 milioni di real brasiliani, corrispondente a poco meno di 900.000 mila euro.

LE (POCO CONVINCENTI) SCUSE Evidentemente, a poco sono servite le giustificazioni di Piquet, che aveva spiegato di essere stato vittima di un errore di traduzione dal portoghese e che la parola in Brasile venisse usata con tono affettuoso. Nelson Piquet non è comunque nuovo a uscite controverse: nel periodo in cui era attivo in pista, aveva fatto insinuazioni sui gusti sessuali di Ayrton Senna – molto riservato e per questo poco incline a mostrare in pubblico la propria vita privata – mentre nei mesi scorsi aveva pubblicamente apostrofato come “figlio di pu***na” il presidente del Brasile Luis Inacio Lula, rieletto dopo una tiratissima consultazione elettorale contro l’uscente di estrema destra Jair Bolsonaro.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/03/2023