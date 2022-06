Frasi razziste, il clan Piquet non ci sta: "La nonna ci chiamava così"

SCANDALO RAZZISMO Dopo diversi mesi da quando sono state pronunciate, le parole di Nelson Piquet nei confronti di Lewis Hamilton hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Il tre volte campione del mondo di F1 è accusato di razzismo verso il pilota della Mercedes per averlo etichettato con il termine ''neguinho''. Lo sdegno del mondo del motorsport è stato grande e unanime, ma la famiglia del pilota brasiliano non ci sta e respinge le accuse.

The FIA strongly condemns any racist or discriminatory language and behaviour, which have no place in sport or wider society. We express our solidarity with @LewisHamilton and fully support his commitment to equality, diversity and inclusion in motor sport. — FIA (@fia) June 28, 2022

MONDO IPOCRITA A spiegare la linea difensiva dei Piquet è Rodrigo, nipote di Nelson e a sua volta ex pilota, che sui social ha chiarito perché non ci sarebbe nulla di discriminatorio nella parola incriminata: ''Mia nonna chiamava mia madre, mio padre e mio zio 'neguinho'. E lei ci amava tutti. Al diavolo il mondo ipocrita!''. Il post ha ricevuto il like da parte di Kelly Piquet, figlia di Nelson e fidanzata di Max Verstappen, protagonista assieme a Hamilton dell'incidente di Silverstone dello scorso anno commentato dall'ex pilota della Brabham con il termine che ha scatenato le polemiche.

TRADUZIONE FRAINTESA? Lo scandalo è nato dal fatto che ''neguinho'' sia stato associato al corrispettivo portoghese della celebre ''N-word'' utilizzata in inglese per parlare in modo dispregiativo delle persone di colore. Secondo il portale Urban Dictionary, ''neguinho'' si può utilizzare indistintamente contro bianchi e neri e ''non è una parola offensiva in Brasile, ma a volte può esserlo''. In attesa magari dell'intervento di pareri di altre persone che ben conoscono il portoghese, è innegabile che Piquet avrebbe comunque potuto essere più cauto nell'utilizzo di un simile termine.

POLEMICHE RUSSE Il polverone alzatosi è stato colto al volto da Alexey Popov, commentatore russo rimasto senza il suo ruolo principale dopo che le trasmissioni dei gran premi di F1 sono state vietate in Russia a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina, per fare dell'ironia: ''Vedo che molti giornalisti britannici dicono che Nelson Piquet non sarà più ammesso nel paddock e altri dicono che ciò dovrebbe essere esteso a tutta la famiglia. La domanda è chi includere. Kelly, probabilmente. Ma che dire di Max (Verstappen): è un membro della famiglia o no?''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/06/2022