Piquet non perde il vizio: in un video pesanti insulti al presidente Lula

USCITE DEPRECABILI Nelson Piquet torna a far parlare di sé e, purtroppo, ancora una volta per delle frasi decisamente condannabili. Il tre volte campione del mondo di F1 era stato protagonista pochi mesi fa di una polemica per alcuni commenti razzisti rivolti a Lewis Hamilton dopo l'incidente con Max Verstappen nel GP Gran Bretagna 2021 e tornati alla ribalta quest'anno. È passato poco tempo dalla bufera che l'ha travolto, costringendolo a una retromarcia poco convincente sulle sue parole, che ancora una volta Piquet non ha saputo tenere a freno la lingua.

INSULTI A LULA Il giornalista sportivo brasiliano Rafael Lopes ha pubblicato su Twitter un video (qui sotto) che ritrae Piquet a una manifestazione, con il viso ornato da due strisce di colore verde. L'ex pilota è in compagnia di un uomo con la maglia della nazionale brasiliana che registra il filmato con il suo cellulare esordendo con: ''Guardate con chi sono qui, questo è il grande campione Nelson Piquet''. Il video è stato girato successivamente alle elezioni presidenziali tenutesi in Brasile domenica e terminate con il successo di misura di Luiz Inácio Lula da Silva su Jair Bolsonaro. Il tre volte iridato esordisce con un agghiacciante ''Porteremo Lula, figlio di put*ana, fuori di qui''. All'indomani della conclusione della tornata elettorale, in Brasile si sono registrati disordini e proteste, con i supporter di Bolsonaro che hanno organizzato numerosi blocchi stradali, finendo per coinvolgere anche il convoglio di camion che stavano trasportando l'attrezzatura Ferrari al circuito di Interlagos in vista del gran premio in programma il 13 novembre.

Triste fim de um ídolo do esporte. Parte 456,5. Discurso absurdo de Nelson Piquet. pic.twitter.com/YxSFXZ2jGd — Rafael Lopes (@voandobaixo) November 3, 2022

PRIME REAZIONI Il video prosegue poi con l'uomo che registra il video che replica alle parole di Piquet con ''Ecco fatto! Il Brasile sopra a tutto, Dio sopra a tutto'' e l'ex pilota che termina il dialogo con un'altra frase agghiacciante: ''E Lula lì in un cimitero, figlio di put*ana!''. Il filmato ha già provocato diverse reazioni. Il responsabile delle comunicazioni del team Aston Martin, Matt Bishop, ha ritwittato il video commentando: ''Vergognoso, patetico e triste per la F1''. Tra i commenti degli utenti, si legge: ''Non c'è da stupirsi che nessuno parli di lui nonostante i suoi 3 titoli mondiali''.

