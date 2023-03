Angela Cullen non sarà più la fisioterapista "ombra" di Lewis Hamilton: l'annuncio social

Ha condiviso gioie – tantissime soprattutto nel periodo d’oro della super Mercedes – e anche qualche dolore ma, a partire dal Gran Premio d’Arabia Saudita 2023 che parte questo weekend a Jeddah, Angela Cullen non sarà più al fianco di Lewis Hamilton. La 48enne fisioterapista neozelandese negli anni si è ritagliata un ruolo da grande amica e confidente del sette volte campione del mondo di Formula 1, al punto da essere praticamente la sua ombra nel paddock, nei fine settimana di gara. Ad annunciare la conclusione di un rapporto di lavoro molto proficuo iniziato nel 2016 è stato lo stesso Lewis, che sui propri canali social ha voluto augurare un in bocca al lupo a Cullen per le sue prossime sfide professionali.

LEWIS SALUTA ANG “Per gli ultimi sette anni, Angela Cullen – scrive Hamilton su Instagram – è stata al mio fianco spingendomi a tirare fuori la miglior parte di me. Se oggi sono un atleta più forte e una persona migliore è merito suo. Quindi spero che oggi anche voi vogliate unirvi a me nell’augurarle il meglio visto che ha preso la decisione di muovere altri passi per inseguire i propri sogni. Grazie di tutto ‘Ang’, non vedo l’ora di vedere quello che il futuro ha in serbo per te”.

VEDI ANCHE

PARLA ANGELA “Esattamente sette anni fa oggi – scrive invece Cullen sul proprio profilo Instagram – entravo per la prima volta nel paddock della Formula 1 al GP d’Australia. Oggi sono felice di rivelare che mi concentrerò su una nuova avventura lavorativa. Sono grata per l’incredibile percorso che ho avuto in F1 e so che la mia storia continuerà. Voglio ringraziare il team Mercedes per essere stata la mia famiglia negli ultimi sette anni. E anche Lewis Hamilton, il GOAT (Greatest Of All Time, il più grande di tutti i tempi, ndr)! È stato un vero onore e piacere stare al tuo fianco e sono orgogliosa di te e di tutti i tuoi risultati. Grazie per avermi supportato, aver creduto in me e aver dimostrato qual è il potenziale illimitato che tutti noi abbiamo al nostro interno. Sono emozionata nel pensare al tuo prossimo capitolo, non c’è niente che tu non possa fare. Non smettere di crederci, la vita è una grande onda, continua a cavalcarla e sogna in grande. Sarò sempre al tuo fianco”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/03/2023